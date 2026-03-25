Holnaptól viharos időjárás, a hegyekben havazás is várható

Szerző: Gondola

2026. március 25. 15:36

A HungaroMet figyelmeztetése szerint csütörtökön jelentős időjárási változás várható, különösen a Dunántúlon. Már délelőttől erősödik az északi szél a Nyugat-Dunántúlon, amely délutánra és estére viharossá fokozódik, a legerősebb széllökések általában 80–90 km/h között alakulnak, de helyenként ezt is meghaladhatják. Emiatt több vármegyére, köztük Vas és Zala térségére narancssárga riasztást adtak ki.

A szél mellett nagy mennyiségű csapadék is várható az ország nagy részén, az északkeleti területek kivételével. A Dunántúl nyugati és középső részein 30–40 milliméter, helyenként akár 50 milliméter feletti eső is lehullhat péntek reggelig, de a középső országrészben is előfordulhat 20 millimétert meghaladó csapadék.

A magasabban fekvő területeken havazásba válthat az eső: először a Soproni- és Kőszegi-hegységben, majd a Bakonyban is. A Bakonyban akár 15–25 centiméter, a nyugati hegyvidékeken 10–20 centiméter hó is felhalmozódhat, míg sík területen kisebb, legfeljebb 6 centiméteres hóréteg alakulhat ki.

Az időjárási helyzet miatt több térségben első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a viharos szél, a nagy mennyiségű csapadék és a havazás veszélye miatt.