Orbán Viktor: ez a legjobb gazdaságpolitika

2025. október 6. 17:35

A miniszterelnök Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével közösen adott interjút az Economx nevű lap Money Talks podcastjének. Orbán Viktor ebben egyebek között kiemelten szólt a kormányzati gazdaságélénkítő intézkedésekről, az adócsökkentés fontosságáról, a repülőrajt későbbre tolódásáról. A kormányfő leszögezte: az embereket elsősorban a saját otthon, a rendes bér és nyugdíj érdekli. A kormányfő kijelentette: azon múlik egy ország jövője, hogy az emberek akarnak-e dolgozni, és ha a kormány elveszi tőlük a pénzt, amiért megdolgoztak, akkor nem fognak dolgozni.

Az embereket hagyni kell, sőt bátorítani kell abban, hogy teljesítményt nyújthassanak, ezzel ők is jól járnak, mert ők is jól akarnak élni, és az ország is jól jár – mondta, hangsúlyozva, hogy ezért az alacsony adó a legjobb gazdaságpolitika. A jövő évi költségvetés megteremti az intézkedések pénzügyi fedezetét A kis- és közepes vállalkozások számára nyújtandó és szombaton bejelentett, a lakáshitelekhez hasonlóan fix 3 százalékos hitelkonstrukció kapcsán Nagy Elek elmondta, hogy a vállalkozásoknak nem lesz nehéz ehhez hozzáférni és ezt elsősorban fejlesztésre fordítják majd.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felé azt a kérést fogalmazta meg, hogy egy olyan megállapodást kössön az iparkamarával, amely a lehető legegyszerűbb és mindenki számára leginkább elérhető pénzügyi forrást képes biztosítani. A már korábban bejelentett gazdasági intézkedésekről, mint a fix 3 százalékos lakáshitel, vagy az október elsejével életbe lépő, a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó (szja) mentességét biztosító rendelkezésről szólva kormányfő leszögezte, hogy a kormány a parlament által elfogadott költségvetési törvény keretében gazdálkodik és az idei, valamint a jövő évi költségvetés ezen intézkedések fedezetét megteremti. A magyar gazdaság ezeket képes kitermelni – fűzte hozzá.

Orbán Viktor szerint ha „jóléti vagy szociális kiadásokra megy el a pénz, akkor kell nagyon észnél lenni”, viszont amikor a gazdaság számára jutnak támogatások, akkor kisebb a kockázat, tekintettel arra, hogy ha jó helyre megy a pénz, az növeli a teljesítőképességet, akár extra teljesítményt is hozhat, több bevételhez jut a költségvetés. A miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy ha lehet, akkor minél több pénzt kell hagyni a gazdaságban, ehhez pedig alacsonyabb adókra van szükség és ha van mód, akkor a beszedett adókból is kell visszajuttatni a gazdaságba.

