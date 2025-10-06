Lendületben az ellenzék - még szigorúbb vagyonadó jöhet?

A milliárdosok szolidaritási vagyonadójáról nyújtott be törvényjavaslatot a parlamentnek Tordai Bence, független országgyűlési képviselő – írja a hvg.hu. A benyújtvány szerint az „adó mértéke az adóalap egymilliárd forint feletti részének 1 százaléka 10 milliárd forintig, az ezt meghaladó rész 2 százaléka 100 milliárd forintig, majd az ezt meghaladó rész 3 százaléka 1000 milliárd forintig, végül az 1000 milliárd forintot meghaladó rész 98 százaléka”. A javaslat utolsó lépcsője az igazán durva: az 1000 milliárd fölötti összeg 98 százalékát kellene adóként befizetni.
A Forbes listája szerint jelenleg egyetlen ember esne ebbe a kategóriába jelenleg Magyarországon: Mészáros Lőrinc, akinek 1749,1 milliárd forintra becsülik. A törvényjavaslatnak megfelelően tehát 763 milliárd forintot kellene befizetnie, ha azt az Országgyűlés elfogadná. Tordai Bence benyújtványa szerint a vagyonadót azoknak a magyar állampolgároknak kellene fizetni, akinek a saját tulajdonú, életvitelszerű tartózkodásra szolgáló ingatlanán túli nettó vagyona meghaladja az egymilliárd forintot.
A dokumentum tartalmazza, mi minden tartozna a vagyonalapba:
a hazai és külföldi ingatlan,
ingóság,
műkincs,
értékpapír,
vagyoni értékű jog,
bankbetét,
készpénz,
valamint a Magyarországon vagy külföldön bejegyzett gazdasági társaság, vállalkozás, kapcsolt vállalkozások tulajdonrésze. Javaslatában a képviselő azt is meghatározza, mire lehetne felhasználni az így befolyó pénzt: álláspontja szerint a megélhetési válság következményeinek enyhítésére kellene fordítani, így a közszféra utóbbi években jelentős reálbércsökkenést elszenvedett dolgozóinak – például az egészségügyi, szociális, kulturális, önkormányzati szférában dolgozók – béremelésére, szociális juttatásokra, célzott nyugdíjemelésre, valamint a méltányos ökológiai átállás finanszírozására.
Korábban a Tisza Párt hozta fel választási ígéretként a vagyonadót, az ő verziójuk szerint 1 százalékos adot kellene fizetni minden 5 milliárd forintot meghaladó vagyon után. A vagyonadó minden vagyontárgyra kiterjedne majd, beleértve a nagy értékű ingóságokat, ingatlanokat, a céges vagyont és a külföldön található vagyontárgyakat is.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
-
A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) legfrissebb, júliusban készült kutatása szerint a magyar társadalom túlnyomó többsége, 72 százaléka támogatja a háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet. Mindössze minden hatodik ember, 17 százalék gondolja úgy, hogy ez a kedvezmény indokolatlan.
-
Hollik István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője a közösségi oldalán közzétett videóban a mesterséges intelligencia (MI) társadalmi és gazdasági hatásairól, valamint a kormány ezzel kapcsolatos jogalkotási lépéseiről beszélt.