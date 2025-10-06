Lendületben az ellenzék - még szigorúbb vagyonadó jöhet?

2025. október 6. 15:43

A milliárdosok szolidaritási vagyonadójáról nyújtott be törvényjavaslatot a parlamentnek Tordai Bence, független országgyűlési képviselő – írja a hvg.hu. A benyújtvány szerint az „adó mértéke az adóalap egymilliárd forint feletti részének 1 százaléka 10 milliárd forintig, az ezt meghaladó rész 2 százaléka 100 milliárd forintig, majd az ezt meghaladó rész 3 százaléka 1000 milliárd forintig, végül az 1000 milliárd forintot meghaladó rész 98 százaléka”. A javaslat utolsó lépcsője az igazán durva: az 1000 milliárd fölötti összeg 98 százalékát kellene adóként befizetni.

A Forbes listája szerint jelenleg egyetlen ember esne ebbe a kategóriába jelenleg Magyarországon: Mészáros Lőrinc, akinek 1749,1 milliárd forintra becsülik. A törvényjavaslatnak megfelelően tehát 763 milliárd forintot kellene befizetnie, ha azt az Országgyűlés elfogadná. Tordai Bence benyújtványa szerint a vagyonadót azoknak a magyar állampolgároknak kellene fizetni, akinek a saját tulajdonú, életvitelszerű tartózkodásra szolgáló ingatlanán túli nettó vagyona meghaladja az egymilliárd forintot.

A dokumentum tartalmazza, mi minden tartozna a vagyonalapba:

a hazai és külföldi ingatlan,

ingóság,

műkincs,

értékpapír,

vagyoni értékű jog,

bankbetét,

készpénz,

valamint a Magyarországon vagy külföldön bejegyzett gazdasági társaság, vállalkozás, kapcsolt vállalkozások tulajdonrésze. Javaslatában a képviselő azt is meghatározza, mire lehetne felhasználni az így befolyó pénzt: álláspontja szerint a megélhetési válság következményeinek enyhítésére kellene fordítani, így a közszféra utóbbi években jelentős reálbércsökkenést elszenvedett dolgozóinak – például az egészségügyi, szociális, kulturális, önkormányzati szférában dolgozók – béremelésére, szociális juttatásokra, célzott nyugdíjemelésre, valamint a méltányos ökológiai átállás finanszírozására.

Korábban a Tisza Párt hozta fel választási ígéretként a vagyonadót, az ő verziójuk szerint 1 százalékos adot kellene fizetni minden 5 milliárd forintot meghaladó vagyon után. A vagyonadó minden vagyontárgyra kiterjedne majd, beleértve a nagy értékű ingóságokat, ingatlanokat, a céges vagyont és a külföldön található vagyontárgyakat is.

