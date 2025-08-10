Egész napos ünnepséggel köszöntik a szegedi térségi Összművészeti Központ alapításának évfordulóját

2025. augusztus 10. 11:05

Egész napos, díjmentesen látogatható programsorozattal köszöntik a szegedi Regionális Összeművészeti Központ alapításának 18. évfordulóját augusztus 16-án - tájékoztatta Kertész Lilla sajtóreferens az MTI-t.

A közlemény szerint a fiatalon elhunyt, kiváló építész, Magyar Ede tervezte, Reök Iván vízépítő mérnök megbízásából 1907-ben elkészült szecessziós palota 2007 nyarán kapta meg mai funkcióját: kortárs képzőművészeti tárlatok mellett zenés, irodalmi, színházi és változatos összművészeti rendezvények helyszínéül szolgál.

Az évforduló alkalmából egész napos ünnepi programsorozattal várja látogatóit a központ augusztus 16-án. A rendezvényt 10 órakor családi palotaséta, kézműves gyermekprogram, majd az Argenteus Hangműhely Kerek világ című kóruskoncertje indítja. A születésnap alkalmából megnyitják a palota megépítésének korszakát őrző Reök- (vagy ahogyan sokan ismerik, Zöld) szalont, amely átfogó restauráción esett át.

A felnőtteknek szóló palotaséták mellett délután a Szegedi Nemzeti Színház két magánénekese, Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter opera-operett koncertje, szecessziós fotósarok profi fotóssal, valamint a Makói Magán Zeneiskola Fúvószenekarának koncertje várja a közönséget. A központban rendezett számtalan képzőművészeti kiállítás műhelytitkairól is beszélgetés hallható majd Nátyi Róbert művészettörténésszel, vezető kurátorral REÖK előttem, REÖK mögöttem címmel.

Kora este Trokán Nóra színművész-fotográfus dedikálással egybekötött alkotói tárlatvezetésen mutatja be kulisszafotóiból rendezett kiállítását. Késő este Géczi János kutató-író-költő-képzőművész - Kurdy Fehér János művészeti író közreműködésével - kalauzolja körbe a dekollázsaiból rendezett kiállításon a látogatókat.

21 órától két órán keresztül pedig látványos fényfestés zárja a programokat: a központ történetének jelentős pillanatait, ikonikus plakátjait és Géczi János alkotásait vetítik ki a palota homlokzatára.

MTI