2025. október 11. 05:00

Európa leginkább családbarát nemzete a magyar, amely a kontinens legnagyobb adócsökkentését viszi végbe a családok érdekében - hangoztatta a kultúráért és innovációért felelős miniszter pénteken Pécsen.

Hankó Balázs a Családi Roadshow elnevezésű, kisgyermekeseket megszólító rendezvény pécsi állomásán újságíróknak nyilatkozva kiemelte: az elmúlt években harminc olyan intézkedést hoztak, amely segített a családoknak, közöttük elindították Európa legnagyobb adócsökkentési programját is, azaz egy "családbarát adóforradalmat" indítottak útjára.

Kiemelte, hogy a magyar kormány az édesanyák szja-mentessége mellett áll ki, ennek megfelelően október elsejétől már a három gyermeket nevelő anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük, míg július 1-jétől teljes egészében mentesült ezen adónem alól a csecsemőgondozási díj (CSED), a gyermekgondozási díj (GYED) és az örökbefogadói díj.

Emlékeztetett egy korábbi döntésre, amely szerint egy év alatt megduplázzák az érvényesíthető családi adókedvezményt, így idén júliustól ötven százalékkal emelték azt, januártól pedig érkezik az újabb emelés.

Rámutatott: a kormány intézkedéseinek köszönhetően jelentős mértékben emelkedett, s fog még emelkedni a jövőben is a családok támogatása. Míg 2010-ben egy átlagos család támogatása évi 800 ezer forint volt, addig jövőre ez az összeg 4,7 millió forintot tesz majd ki - hívta fel a figyelmet.

A magyar kormány az szja-mentesség, a családi adókedvezmény, a magyar családok mellett áll ki, és "ellene mond Brüsszelnek", amikor az az "illegális migrációt támogatja", vagy amikor "az idetelepített pártja, a Tisza Párt az szja-mentességet és a családi adókedvezményt akarja elvenni" - húzta alá.

Hankó Balázs szólt arról is, hogy 2010 óta másfélszer annyi gyerek született Magyarországon, mint amennyien Pécsen élnek, a termékenységi arányszám pedig olyan mértékben emelkedett, amellyel Magyarország Európa élén van.

A kormányzat mindezek mellett a családok támogatása érdekében megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát, így ma dupla annyi településen áll rendelkezésre ilyen intézmény, amelyekben összesen 70 ezer gyermeket gondoznak - jelezte.

A Családbarát Magyarország program keretében megrendezett családi roadshow pécsi állomásán a bölcsődés és kiscsoportos óvodás gyerekeket és kísérőiket szólították meg programokkal. A rendezvény keretében koncerteken, játékos, vidám foglalkozásokon vehettek részt az érdeklődők, továbbá minden kisgyermek egy kismotorral lett gazdagabb.

