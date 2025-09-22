Hankó Balázs: a jövőért folytatott verseny egy tudásverseny

A kulturális és innovációs miniszter szerint a jövőért folytatott verseny egy tudásverseny, ezért is fontos, hogy a magyar hallgatók a világ legkülönbözőbb egyetemein tölthetnek hosszabb-rövidebb időt a Pannónia Ösztöndíjprogrammal.

2025. szeptember 22. 11:34

Hankó Balázs az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában úgy fogalmazott: „Nem sikerült az Európai Bizottság karanténkísérlete” azzal, hogy a magyar egyetemeket kizárta az Erasmus-programból, hiszen a Pannónia-program első évében kétszer annyian jelentkeztek, mint az Erasmus utolsó évében, így elmondható, hogy a várakozást felülmúlóan sikeres volt a program indulása. A miniszter elmondta, a Pannónia-program első évében 8115-en vettek részt és tanultak, oktattak, kutattak a világ minden táján, köztük a legjobb egyetemeken. Az Amerikai Egyesült Államokba 181 ösztöndíjas jutott el, Japánba 119, az Egyesült Királyságba 118 – ismertette.

A magyar fiatalok sikere érdekében kellenek a nemzetközi élvonalba magyar egyetemek – emelte ki Hankó Balázs, hozzátéve: eddig 4042 egyetemközi szerződést kötöttek a magyar felsőoktatási intézmények. 2030-ra igenis lesz magyar egyetem a világ legjobb száz egyeteme között, és számos magyar intézmény lesz Európa száz legjobb egyeteme között – emelte ki. A tárcavezető kitért arra, azt szeretnék, ha az egyetemeknek szoros kapcsolatuk lenne az adott térség gazdasági szereplőivel. Ebben is sikeresek az egyetemek, nőtt a „térségi vonzóképességük” – tette hozzá.

Tóth Petra, a Pannónia Ösztöndíjprogram nagykövete a műsorban elmondta, az ösztöndíj fedezte a külföldön tartózkodás összes költségét. A program rugalmas, hiszen egy naptól akár egy évig is igénybe vehető az adott támogatás – tette hozzá. Hankó Balázs a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, a Pannónia Ösztöndíjprogram folytatására tízmilliárd forint áll rendelkezésre. Beszámolt arról, hogy az Európai Unió Bírósága két és fél év után kezdte tárgyalni azon egyetemek ügyét, amelyek perre mentek az Erasmus-programból való kizárásuk miatt. Az egyetemek nyilatkozatai szerint „a bíróság komoly kérdéseket tett fel az Európai Bizottságnak, hogy milyen jogalapon tette azt, amit tett” – mondta a tárcavezető. A Pannónia-program sikere azt mutatja, hogy „ha egy kicsit megpiszkálnak minket, akkor egy huszárcsellel csak azért is megmutatjuk, hogy jobbat csinálunk” – fogalmazott Hankó Balázs.

MTI