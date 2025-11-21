Bakondi György: az idei évben 12 ezer határsértőt fogtak el Magyarországon

Szerző: mti

2025. november 21. 21:06

Az idei évben eddig 12 ezer határsértőt fogtak el a hatóságok Magyarországon, emiatt a rendőri és a határvadász erők munkája nagyon is szükséges - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója péntek reggel a TV2 Mokka című műsorában.

Bakondi György az európai migrációs paktum első negyedéves jelentése kapcsán - amely szerint nincs migrációs veszély és migrációs nyomás Magyarországon - azt mondta: ez enyhén szólva nem felel meg a valóságnak. Megjegyezte, a jelentésben foglalt megállapítás azért meglepő, mert az elmúlt években több mint egymillió határsértőt tartóztattak fel a hatóságok a magyar határon, emellett Ukrajnából 1,4 millió menekült érkezett Magyarországra.

Kiemelte, Magyarország aktívan vesz részt a schengeni térség egyéb külső határainak őrizetében is, például a magyar rendőrök a bolgár-török és a szerb-észak-macedón határ védelmében is segédkeznek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert minél távolabb sikerül feltartóztatni az embercsempészek által "mozgatott" illegális migránsokat, annál kevésbé kell küzdeni a magyar határon és annál hatékonyabb lehet a határőrizeti rendszer.

Bakondi György szerint az európai migrációs paktum jelentésének Magyarországot érintő besorolása terén "bizonyos politikai kettős mércének lehetünk a tanúi". Megjegyezte, az Európai Unió 2015-ben tévesen állt az illegális migráció kérdéséhez és az akkori álláspontján azóta sem változtatott, de a nemzetállami szintű változások jól érzékelhetők.

Mint fogalmazott, Magyarország úgy ítéli meg, hogy azok a negatívumok és közbiztonsági válságjelenségek, amelyek nagyon súlyosan jelentkeznek az unió számos tagállamában, nem kívánatosak az országban. Azt, hogy mivel járnának a menekülttáborok, 2015-ben a magyar lakosság megtapasztalhatta Bicskén, Debrecenben vagy éppen a Keleti pályaudvaron - tette hozzá.

A főtanácsadó hangsúlyozta, a kormány a magyar nemzeti érdekből indul ki, amikor azt mondja, fenn kell tartani azt a migrációs politikát, amely eredményt hozott a biztonság és a közbiztonság tekintetében. Megjegyezte, amíg az Európai Bizottság illetékese egy sajtótájékoztatón Lengyelországgal tárgyalást helyezett kilátásba arról, hogy a lengyelek nem fogadnak be migránsokat és büntetést sem fizetnek, addig Magyarországnál csak politikai fenyegetések és a zsarolások jelentkeznek.