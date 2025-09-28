Humanitárius kitüntetés a Hungary Helps Programnak
Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár megköszönte a káldeus közösségnek a bizalmat és a példát, ahogyan kitartanak hitük és identitásuk mellett.
2025. szeptember 28. 00:00
Detroitban nagy megtiszteltetés ért: a közel-keleti keresztény diaszpóra egyik fontos szervezetének, a Chaldean Community Foundation 7. Díjátadó Gáláján átvehettem a közösség humanitárius kitüntetését, amelyet a Hungary Helps Program és a magyar kormány munkájának elismeréseként adományoztak – tudatta közösségi oldalán Azbej Tristan.
Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár megköszönte a káldeus közösségnek a bizalmat és a példát, ahogyan kitartanak hitük és identitásuk mellett. Hangsúlyozta: ez a díj nemcsak nekem szól, hanem mindazok közös erőfeszítésének is, akik azon dolgoznak, hogy a legnehezebb helyzetben élő közösségek saját otthonukban kaphassanak támogatást, és megőrizhessék méltóságukat és hitüket.
