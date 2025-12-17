Dr. Simicskó István: A kereszténységnek ember- és nemzetmegtartó ereje van

Szerző: Gondola

2025. december 17. 06:05

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a „Fogadj örökbe egy kereszt” kezdeményezés jászberényi eseményén hangsúlyozta, hogy a kereszténységnek Magyarország történelme során ember- és nemzetmegtartó ereje volt.

Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője a párt „Fogadj örökbe egy kereszt” országos kezdeményezésének jászberényi eseményén hangsúlyozta, hogy a kereszténység Magyarország történelmében nemcsak vallási, hanem ember- és nemzetmegtartó erőként is meghatározó szerepet töltött be. Kiemelte:

a magyar történelem tanulsága szerint a keresztény értékekhez való ragaszkodás hozzájárult a nemzeti közösség fennmaradásához és megerősödéséhez.

A frakcióvezető rámutatott arra, hogy Nyugat-Európában olyan társadalmi, civilizációs és vallási folyamatok zajlanak, amelyek kulturális és vallási feszültségekhez vezetnek. Ezek következményeként egyes helyeken a beérkező illegális migránstömegek keresztény közösségeket érnek támadások, templomokat és keresztény jelképeket rongálnak meg, illetve keresztényeket bántalmaznak. Ezzel szemben Magyarországnak – hangsúlyozta – kötelessége méltó módon megőrizni és gondozni azokat a keresztény szimbólumokat, amelyek a Krisztushoz tartozást fejezik ki.

Simicskó István szerint a „Fogadj örökbe egy kereszt” kezdeményezés jó példája annak, hogy a magyar nemzeti közösség helyi és országos szinten is képes olyan mozgalmakat elindítani, amelyek határozottan és tisztességgel állnak ki a keresztény értékek mellett.

Ennek eredményeként az elmúlt években több mint kétszáz kereszt újult meg a Kárpát-medencében, ami a keresztény értékek mentén megvalósuló összefogás kézzelfogható bizonyítéka.

A politikus hangsúlyozta, hogy minden közösséget minősít az, miként bánik saját értékeivel, és ez különösen igaz a keresztény jelképek gondozására.

Az összetartozás fogalmát három pillér mentén írta le: a nemzettudat mentén, amely kulturális és vérségi kapcsolatokon alapul; az egyéni küldetéstudat mentén, amely szerint mindenkinek saját missziója van az életben; valamint az istentudat mentén, amelyre – megfogalmazása szerint – minden embernek szüksége van.

Ez a hármas tudati egység ad stabilitást és tartást az embereknek a mai, gyorsan változó világban.

Simicskó István figyelmeztetett arra is, hogy léteznek olyan politikai és társadalmi erők, amelyek ezen értékek gyengítésén vagy felszámolásán dolgoznak, ezért kötelesség kiállni a kereszténység és annak értékrendje mellett. Lukács evangéliumát idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy „látni kell az idők jeleit”, köztük azt is, hogy a muszlim világból tömeges bevándorlás zajlik Európa felé.

Példaként Németországot említette, ahol egyetlen év alatt több mint kétmillió illegális bevándorló érkezett, és ennek hatásai a romló közbiztonsági helyzetben is érzékelhetők.

Végezetül történelmi távlatba helyezte üzenetét, hangsúlyozva, hogy minden eddig ismert emberi civilizáció vallási alapokon jött létre, és azok a civilizációk, amelyek engedték meggyengülni vagy széthullani vallási alapjaikat, idővel hanyatlásnak indultak és eltűntek. Európa és a Kárpát-medence esetében a keresztény értékek jelentik a civilizáció fundamentumát, ezért ezek ápolása és megőrzése nemcsak kulturális vagy vallási kérdés, hanem a közösség fennmaradásának és jövőjének alapfeltétele.