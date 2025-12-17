Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyarok a "véráztatta történelmük" miatt jobban megértik, hogy mivel jár a háború, mint más nemzetek

Szerző: Gondola

2025. december 17. 09:05

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, hogy az elmúlt évtized haderőfejlesztési programjának eredményeként teljessé vált a Magyar Honvédség nehézharckocsi-flottája: megérkeztek az utoljára megrendelt Leopard 2A7 harckocsik, így a hadsereg immár 44 ilyen modern tankkal rendelkezik, kiegészítve a korábbi 2A4-eseket.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a szárazföldi haderő eszközparkja az elmúlt években teljesen megújult, és hasonló modernizáció zajlott a légierőnél is, beleértve a helikoptereket és repülőgépeket.

Kiemelte, hogy a Leopard 2A7 a világ egyik legmodernebb harckocsija, amely továbbra is a harcterek egyik meghatározó eszköze, és Magyarország ezzel jelentős elrettentő képességre tett szert. A magyar légierő teljesítményét is méltatta, rámutatva, hogy a Gripen vadászgépek immár negyedik alkalommal vesznek részt a NATO balti légtérrendészeti missziójában, ahol éles helyzetekben, gyakran orosz repülőgépekkel szemben látják el feladataikat.

Ennek köszönhetően a magyar pilóták Európa legjobban felkészült légierejéhez tartoznak, ami fontos biztonsági tényező.

A miniszter szerint Európa súlyos kihívásokkal néz szembe, és egyre inkább egy nagy háború irányába sodródik. Úgy vélte, hogy az ukrajnai háború további finanszírozása, az orosz vagyon elvételének tervei, valamint a fokozódó fegyverkezés és háborús retorika mind az eszkaláció veszélyét hordozzák, különösen annak fényében, hogy az Egyesült Államok részéről már a konfliktus lezárására irányuló szándékok is megjelentek. Hangsúlyozta, hogy

a magyar történelmi tapasztalatok miatt Magyarország jobban érzékeli a háború következményeit, ezért elsődleges cél a konfliktus megakadályozása, illetve az ország kimaradása egy esetleges háborúból.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kitért a honvédségi állomány megbecsülésére is: januárban 22 ezer katona kap hathavi fegyverpénzt, az elmúlt kormányzati ciklusban pedig átlagosan 35 százalékkal emelték a katonák illetményét, valamint lakhatási, közlekedési és nyugdíjpénztári támogatásokat biztosítanak számukra. Hangsúlyozta továbbá, hogy a magyar kormány az ünnepek alatt is figyelemmel kíséri a világszerte 15 misszióban szolgáló magyar katonák munkáját.

A miniszter végül kiemelte:

a béke megőrzéséhez erőre van szükség, amelyet egy modern, gyorsreagálású és ütőképes haderő biztosít.

Véleménye szerint Európában jelenleg a háborús előkészületek több szakasza is zajlik – a kommunikáció megszakadásától a szankciókon át a fegyverkezésig és a sorozás felvetéséig –, ezért különösen fontos egy erős és határozott magyar kormány, amely képes Magyarországot távol tartani a fegyveres konfliktustól.