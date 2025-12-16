"Mindez világ örvendezzék!" - Szalóki Ági és Bognár Szilvia adventi koncertje

Szerző: Molnár Judit

2025. december 16. 18:35

Molnár Judit vendégszerzőnk beszámolója Bognár Szilvia és Szalóki Ági jótékonysági adventi koncertjéről, amelyet évek óta különböző helyszíneken tartanak. Ha idén már nem is, jövőre mindenképp érdemes keresnünk ezt a lehetőséget!

Hangolódjunk együtt a karácsonyra december 11-én a Szent László Házban! Szalóki Ági, Bognár Szilvia és zenésztársaik a magyar és európai keresztény kultúra karácsonyi ünnepkörhöz kötődő gazdag zenei repertoárral édesítik meg az adventi várakozást. Koncertjükön régizenei művek és szájhagyomány útján fennmaradt dallamok csendülnek fel. Elhangzanak gregoriánok, karácsonyi népdalok, énekes imádságok, latin nyelvű énekek a Kájoni kódexből, valamint spanyol, olasz és német régizenei darabok a XIII-XVII. századból.

A formáció tagjai nyitott és kísérletező kedvű zenészek, a Kárpát-medence régizenei dallamainak, a magyar parasztság és európai régizenei örökségünk gazdag zenei hagyományának tisztelői, avatott és virtuóz tolmácsolói.

Közreműködők:

Bognár Szilvia – ének

Szalóki Ági – ének

Király Nóra – hárfa, ének

Eredics Salamon – furulya

Nagy Csaba – lant

Szászvárosi Sándor – viola da gamba

Szalai Péter – ütőhangszerek

Mivel a fenti programleírás részletes, én csak néhány érdekességet emeltem ki az alábbiakban.

A két művésznő előadótársai nagyszerű zenészek, valóban virtuózok, a nagyon fiatal hárfás hölgy a főszereplők szintjén énekel is.

A vendéglátó atya kérésére nem volt taps az egyes darabok között, mert ez egy zenés áhítat. És valóban áhítat volt.

És ezt nem zavarták, sőt elősegítették az előadók magyarázatai a dalokról és a hangszerekről. Megtudtuk például azt is, hogy olyan dalokat is hallhatunk, amelyek előzményei már korábbi kódexekben is fellelhetők voltak, de aztán a magyar népdalokban is megjelentek. Ilyen az indító, Szűz Mária köszöntését megéneklő dal 1676 körülről. De már a XIII. századból, Szent Ferenc idejéből is hallhattunk egy dalt. A XVI. századból egy spanyol zeneszerző művével is megismerkedhettünk, aki később a pápai udvarban kórusvezető is lett, sőt az első zeneiskolát is ő alapította meg.

Az utolsó blokkban kiskunsági adventi népénekeket, amelyeket asszonyok adtak elő 1937-ben az Angyali üdvözletről és a betlehemi Születésről ismertünk meg. Aztán – ahogy fogalmaztak – „lendületes” karácsonyi népdalok szóltak a Jézus születése feletti örömről. Majd egy ilyen áhítaton szokatlan kifejezést hallottunk: kanásztánc-ritmusú dalok a XVII. századból. Hogy mi, laikusok is megértsük, Szilvia ezt mondta: „gondoljuk csak el, hogy a ’Száraz tónak nedves partján…’ c. dal ritmusa milyen. Hát ilyenben halljuk a Születésről szóló dalt is.”

Végül közös éneklésre szólították fel a hallgatóságot, de az nem volt ebben túl erős partner. Viszont hosszú perceken át tartó tapssal fejezte ki háláját (az ingyenes!) koncert adta lelki feltöltődésért. A mindössze egy óráig tartó műsor hosszabb imádsággal ért fel.