Szent Korona-tanácskozás

A nemesi jogok középkori érvényesüléséről beszélnek magyar értelmiségiek.
*** OKTÓBER 10. (péntek ) 18.00 óra
Helyszín: BUDAPEST – Magyarságkutató Intézet – VI. Andrássy út 64
Megnyitó : Dr. M. Lezsák Gabriella – Magyarságkutató Intézet főigazgatója
Zene: Jánosi András és Apró Anna – Hungaricus együttes alapító tagjai
Kerekasztal beszélgetés – Magyarország és az ellenállási jog:
*** OKTÓBER 11. (szombat) 14.00 óra
Helyszín:BUDAKALÁSZ -Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár – Szentendrei út 9. a HÉVnél
Nem kell regisztrálni !
Házigazda : Dr. Varga Tibor – Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke
Előadások:
*Dr. Andrási Dorottya – Nagy Lajos öröksége és a Ius resistendi
*Dr. Horváth Attila – Az ellenállási jog
*Dr. Jánosi András – Kultúra és ellenállás
*Dr. Kandikó Csanád – Kinizsi Pál áruló, vagy reálpolitikus?
*Dr. Liktor Zoltán Attila – A ‘vis inertiae’ Heves – és Külső-Szolnok egyesült vármegyék példáján
keresztül (1780-1848)
*Dr. Szabados György -”..mindörökre ellenállhassanak és ellentmondhassanak”. A IX-XIII. századi
magyar uralkodói hatalom korlátairól
*Dr. Teiszler Éva – Az ellenállási jog gyakorlata a 11. század első felében.Orseolo Péter és Aba
Sámuel példáján
*Dr. Varga Tibor – A szabadság és az ellenállási jog öröksége 1222
*Dr. Zachar Péter Krisztián – Hatalom, szabadság, felelősség: 1848 és az Alaptörvény C) cikke
*Szent Korona délutánok: November 15.
*XX. Szent Korona Konferencia: December 6. Nemzeti Hitvallás
