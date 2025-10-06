Szent Korona-tanácskozás

2025. október 6. 20:56

A nemesi jogok középkori érvényesüléséről beszélnek magyar értelmiségiek.

*** OKTÓBER 10. (péntek ) 18.00 óra



Helyszín: BUDAPEST – Magyarságkutató Intézet – VI. Andrássy út 64



Megnyitó : Dr. M. Lezsák Gabriella – Magyarságkutató Intézet főigazgatója



Zene: Jánosi András és Apró Anna – Hungaricus együttes alapító tagjai



Kerekasztal beszélgetés – Magyarország és az ellenállási jog:



Regisztráció e-mailben: regisztracio@mki.gov.hu !

_____________________________________________

*** OKTÓBER 11. (szombat) 14.00 óra

Helyszín:BUDAKALÁSZ -Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár – Szentendrei út 9. a HÉVnél

Nem kell regisztrálni !

Házigazda : Dr. Varga Tibor – Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke

Előadások:

*Dr. Andrási Dorottya – Nagy Lajos öröksége és a Ius resistendi

*Dr. Horváth Attila – Az ellenállási jog

*Dr. Jánosi András – Kultúra és ellenállás

*Dr. Kandikó Csanád – Kinizsi Pál áruló, vagy reálpolitikus?

*Dr. Liktor Zoltán Attila – A ‘vis inertiae’ Heves – és Külső-Szolnok egyesült vármegyék példáján

keresztül (1780-1848)

*Dr. Szabados György -”..mindörökre ellenállhassanak és ellentmondhassanak”. A IX-XIII. századi

magyar uralkodói hatalom korlátairól

*Dr. Teiszler Éva – Az ellenállási jog gyakorlata a 11. század első felében.Orseolo Péter és Aba

Sámuel példáján

*Dr. Varga Tibor – A szabadság és az ellenállási jog öröksége 1222

*Dr. Zachar Péter Krisztián – Hatalom, szabadság, felelősség: 1848 és az Alaptörvény C) cikke

_________________________________

Információ : 06 30 533 4410 szentkoronaorszagaert@gmail.com www.szentkoronaorszaga.hu

_________________________________

*Szent Korona délutánok: November 15.

*XX. Szent Korona Konferencia: December 6. Nemzeti Hitvallás

