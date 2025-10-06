Szent Korona-tanácskozás
2025. október 6. 20:56

A nemesi jogok középkori érvényesüléséről beszélnek magyar értelmiségiek.

*** OKTÓBER 10. (péntek ) 18.00 óra

Helyszín: BUDAPEST – Magyarságkutató Intézet – VI. Andrássy út 64

Megnyitó : Dr. M. Lezsák Gabriella – Magyarságkutató Intézet főigazgatója

Zene: Jánosi András és Apró Anna – Hungaricus együttes alapító tagjai

Kerekasztal beszélgetés – Magyarország és az ellenállási jog:

Regisztráció e-mailben: regisztracio@mki.gov.hu !
_____________________________________________
*** OKTÓBER 11. (szombat) 14.00 óra

Helyszín:BUDAKALÁSZ -Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár – Szentendrei út 9. a HÉVnél

Nem kell regisztrálni !

Házigazda : Dr. Varga Tibor – Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke

Előadások:

*Dr. Andrási Dorottya – Nagy Lajos öröksége és a Ius resistendi

*Dr. Horváth Attila – Az ellenállási jog

*Dr. Jánosi András – Kultúra és ellenállás

*Dr. Kandikó Csanád – Kinizsi Pál áruló, vagy reálpolitikus?

*Dr. Liktor Zoltán Attila – A ‘vis inertiae’ Heves – és Külső-Szolnok egyesült vármegyék példáján
keresztül (1780-1848)

*Dr. Szabados György -”..mindörökre ellenállhassanak és ellentmondhassanak”. A IX-XIII. századi
magyar uralkodói hatalom korlátairól

*Dr. Teiszler Éva – Az ellenállási jog gyakorlata a 11. század első felében.Orseolo Péter és Aba
Sámuel példáján

*Dr. Varga Tibor – A szabadság és az ellenállási jog öröksége 1222

*Dr. Zachar Péter Krisztián – Hatalom, szabadság, felelősség: 1848 és az Alaptörvény C) cikke
_________________________________
Információ : 06 30 533 4410 szentkoronaorszagaert@gmail.com www.szentkoronaorszaga.hu
*Szent Korona délutánok: November 15.
*XX. Szent Korona Konferencia: December 6. Nemzeti Hitvallás

