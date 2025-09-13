Magyar Serleg: Szarvaskend-Ferencváros: 13. perc: 0:1

13. perc: Makrenckis egy jobbos jövőcsel után ballal pörgette a labdát a jobb alasó sarokban: 0:1
Napok óta lázban ég Szavaskend, a megjobb magyar csapatot várják kupamérkőzésre. Futballfesztivál várható a Vas mármegyei faluban.
A labdarúgó Magyar Serleg 3. fordulójában a 32 közé jutásért a vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend a Ferencvárost fogadja. T
16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC 0–0 (Tv: M4 Sport)
Szarvaskend Sporttelep.
Vezeti: Molnár Attila.
Ferencváros: Gróf – Makreckis, Gartenmann, Cissé, Nagy B. – Romao, Kanikovszki – Zachariassen, Levi, Arzani – Bamidele.
Tréner: Edző: Robbie Kean.
A kispadon: Szécsi, Raemaekers, Szalai, Ötvös, Abu Fani, Cadu, Madarász, Gólik.
Kép: Még soha nem játszottak 3600 ember előtt a szavaskendiek. Most erre készülnek - vaol/Szenti Péter felvétele
A 204 lakosú Vas vármegyei faluban 3600 jegyet adtak el a kupamecsre. Olyan magyar futballcsillagokat várnak, mint Varga Barnabás, Tóth Alex, Dibusz Dénes - egyikük sincs a kezdőben, sőt a keretben sem.
