Magyar Serleg: Szarvaskend-Ferencváros: 13. perc: 0:1
A 204 lakosú Vas vármegyei faluban 3600 jegyet adtak el a kupamecsre. Olyan magyar futballcsillagokat várnak, mint Varga Barnabás, Tóth Alex, Dibusz Dénes - egyikük sincs a kezdőben, sőt a keretben sem.
Utoljára frissítve: 2025. szeptember 13. 16:18
2025. szeptember 13. 15:50

13. perc: Makrenckis egy jobbos jövőcsel után ballal pörgette a labdát a jobb alasó sarokban: 0:1

Napok óta lázban ég Szavaskend, a megjobb magyar csapatot várják kupamérkőzésre. Futballfesztivál várható a Vas mármegyei faluban. 

A labdarúgó Magyar Serleg 3. fordulójában a 32 közé jutásért a vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend a Ferencvárost fogadja. T

16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC 0–0 (Tv: M4 Sport)

Szarvaskend Sporttelep.

Vezeti: Molnár Attila.

Ferencváros: Gróf – Makreckis, Gartenmann, Cissé, Nagy B. – Romao, Kanikovszki – Zachariassen, Levi, Arzani – Bamidele.

Tréner: Edző: Robbie Kean.

A kispadon: Szécsi, Raemaekers, Szalai, Ötvös, Abu Fani, Cadu, Madarász, Gólik.

Kép: Még soha nem játszottak 3600 ember előtt a szavaskendiek. Most erre készülnek - vaol/Szenti Péter felvétele

MTI; Gondola
