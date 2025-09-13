Magyar Serleg: Szarvaskend-Ferencváros: 13. perc: 0:1

A 204 lakosú Vas vármegyei faluban 3600 jegyet adtak el a kupamecsre. Olyan magyar futballcsillagokat várnak, mint Varga Barnabás, Tóth Alex, Dibusz Dénes - egyikük sincs a kezdőben, sőt a keretben sem.

Utoljára frissítve: 2025. szeptember 13. 16:18

2025. szeptember 13. 15:50