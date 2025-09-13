Neves tudósok is részt vesznek a budapesti Egészséges Élet Szimpóziumon

A tudományterület legnevesebb képviselői is részt vesznek a Budapesten zajló Egészséges Élet Szimpóziumon - közölte a HUN-REN szombaton az MTI-vel.
Azt írták, a szeptember 17-19. közötti nemzetközi tanácskozás a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Szingapúri Nemzeti Egyetem (NUS) kiemelt jelentőségű rendezvénye, célja, hogy a legújabb tudományos felfedezésekkel és technológiai áttörésekkel elősegítse a hosszú, aktív és egészséges életet.
A közlemény idézi Gulyás Balázst, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnökét, aki úgy fogalmazott, a szimpóziumon a világ vezető kutatói, orvosai és döntéshozói közösen keresik a választ arra, hogyan lehet hosszú és egészséges életet élni.
A szimpóziumon az orvostudományi kutatások mellett olyan meghatározó témák is napirendre kerülnek, mint a méltóságteljes öregedés, az emberi képességek teljes kibontakoztatása, valamint a művészet és a hosszú élet kapcsolata - írták.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
A Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig... Az elmúlt években 600 ezer magyarországi diák jutott már el a külhoni területekre, idén is tehát határtalanul osztálykirándulás, határtalan magyarság - tette hozzá.
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
Magyar Péternek egyetlen eredeti gondolata sincs, amit ne a Fidesz-KDNP-től, vagy személyesen a miniszterelnöktől lopott volna el a mondandójában, a tevékenységében. Több mint 20 évvel ezelőtt hirdette meg Orbán Viktor, hogy hozzuk létre a polgári köröket. A Tisza-szigetek azok micsodák? Ugyanaz a recept, de egy lényegi különbség van. Orbán Viktor azért mondta azt, hogy szervezzük meg magunkat mi, kereszténydemokraták és nemzetiek, hogy utána Magyarország szuverenitását meg tudjuk őrizni. Magyar Péter viszont ahhoz kéri az emberek támogatását, és használja fel Orbán Viktor mondatait, politikai innovációit, hogy ezeket lenyúlva Brüsszel rabigájába hajtsa Magyarországot – hangsúlyozta Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a Gondolának adott interjúban.