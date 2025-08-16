Labdarúgó NB I: Miután a nemzetközi kupából kiesett, a Fradit meg tudta verni a Felcsút

2025. augusztus 16. 23:35

A Puskás Akadémia 2-1-re nyert a címvédő Ferencváros otthonában a labdarúgó Fizz Liga negyedik fordulójának szombat esti rangadóján.

A Bajnokok Ligája-selejtezőjének rájátszásába jutott zöld-fehérek ezzel elvesztették veretlenségüket a szezonban, a felcsútiak viszont sikerüknek köszönhetően az élre álltak.

Fizz Liga, 4. forduló:

Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 1-2 (1-1)

Groupama Aréna, 10 679 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Cadu (24.), illetve Lukács (20., 71.,)

sárga lap: Cadu (88.), Joseph (94.), illetve Soisalo (76.), Harutjunjan (77.), Favorov (90.)

Ferencvárosi TC:

Gróf - Botka (Arzani, 78.), Cissé, Szalai, Cadu - Levi, Keita (Tóth A., 65.), Nagy B. - Zachariassen (Ötvös, 65.), Pesic (Varga B., a szünetben), Gruber (Joseph, 65.)

Puskás Akadémia FC:

Szappanos - Márkgráf (Ormonde-Ottewill, 83.), Golla, Stronati, Maceiras - Duarte (Harutjunjan, 65.), Favorov - Soisalo (Vékony, 78.), Dárdai P. (Szolnoki, 72.), Fameyeh (Colley, 72.) - Lukács

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője tíz helyen változtatott a Ludogorec elleni keddi Bajnokok Ligája-selejtezőn pályára küldött csapatához képest. Látványos jelenetekkel, és mindkét oldalon hatalmas kapusbravúrokkal indult a találkozó, Szappanos, a vendégek hálóőre negyedóra alatt legalább háromszor mentette meg csapatát a góltól, a hazaiaknál pedig Gróf tolt ki egy közeli fejest a léc alól. Utóbbi a 20. percben már tehetetlennek bizonyult, egy hátul eladott labda után Lukács tört be a 16-oson belülre és bombázott védhetetlenül a léc alá. A felcsútiak nem sokáig örülhettek, az FTC négy perccel később egyenlített. A kezdeti lendület után a folytatásra kissé lecsendesedett a meccs.

A fordulást követően kiegyenlített játékot láthatott a mérkőzésre kilátogató több mint tízezer néző, majd a 71. percben ismét Lukács villant, tökéletesen használta ki, hogy csak tisztes távolságból őrizték a 16-oson belül. A Ferencváros nem tudott igazán nagy nyomást gyakorolni a Puskás Akadémiára, a vendégek magabiztosan őrizték előnyüket. Az FTC a hajrában sem alakított ki igazán veszélyes helyzeteket, így a felcsútiak három ponttal távoztak a Groupama Arénából.

Borítókép: Budapest, 2025. augusztus 16. Markgráf Ákos, a Puskás Akadémia és Botka Endre, az FTC játékosa a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 16-án. MTI/Purger Tamás

MTI; Gondola