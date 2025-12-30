Lázár János: 300 magyar település mentesül a kamionforgalomtól

Szerző: Gondola

2025. december 30. 12:07

Lázár János bejelentése szerint napokon belül mintegy 300 magyar település mentesül a kamionforgalomtól. Az új szabályozás értelmében a 20 tonna feletti tranzit- és teherforgalom csak kijelölt útvonalakon, főként a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet.

Országszerte 56 helyszínen, összesen 262 kilométeren vezetnek be súlykorlátozásokat, ezzel átalakítva a vidéki forgalomszervezést.

A cél a kiskapuk megszüntetése, hogy a falvak ne kerülőutak, hanem élhető lakóhelyek legyenek.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar fuvarozókkal egyeztettek, és olyan megoldás születik, amely egyszerre biztosít elfogadható munkafeltételeket a fuvarosoknak és nyugodtabb életet a települések lakóinak.