Időjárás: újabb 10-20 centiméter hó hullhat éjszaka

Szerző: Gondola

2026. január 6. 19:08

Kedden este egyre erősödik a havazás Magyarországon, és az éjszakai órákban a délkeleti kétharmadon várható a legtöbb hó, különösen egy délnyugat–északkeleti tengely mentén. A frissen lehulló hó mennyisége jellemzően 10–20 centiméter lesz, de helyenként ennél több is előfordulhat.

Északnyugaton kisebb a csapadék esélye, ugyanakkor ott is élénk, helyenként erős északias szél kísérheti a havazást, az északkeleti tájakon pedig az éjszakai órákban a szél tovább erősödhet, ami hófúvás kialakulásához vezethet.

Szerdán napközben a csapadékzóna gyengül és kelet felé elhagyja az országot, így csak elszórtan fordulhat elő kisebb hószállingózás. Szerda estétől azonban a déli és keleti tájakon ismét havazás kezdődik, ahol jellemzően 5 centiméter friss hó várható, lokálisan akár 10 centiméter is hullhat. Északon és északkeleten továbbra is erős marad az északias szél, ami hófúvás kialakulására ad lehetőséget. A várhatóan lehulló hó miatt a délkeleti régiókban szerda nulla órától csütörtök nulla óráig citromsárga, míg a déli–délkeleti területeken narancssárga, azaz másodfokú figyelmeztetés van érvényben. A nyugati és északkeleti tájakon a hófúvás különösen intenzív lehet, kiemelten a Bodrogközben.

Csütörtökön átmenetileg szárazabb idő várható, azonban a hőmérséklet továbbra is negatív tartományban marad, a kevésbé felhős és szélcsendes északnyugati tájakon hajnalban akár -19 Celsius-fok is előfordulhat. Pénteken a hideg folytatódik, különösen az északi és északkeleti régiókban, ahol az éjszakai hőmérséklet akár -20 °C alá is süllyedhet. Ezzel párhuzamosan változékony idő várható, a délnyugati területeken a magasban érkező melegebb levegő miatt tartósabb ónos eső kialakulására is van esély, míg északon és északkeleten a csapadék esélye kisebb, a nappali maximumok pedig mínusz 10 fok körül alakulnak.