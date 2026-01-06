Magyarországra hozza a Mercedes az A-osztály gyártását

Szerző: Gondola

2026. január 6. 17:04

A Mercedes döntése értelmében az A-osztály gyártása Németországból Magyarországra kerül át: a modell 2026 második negyedévétől Kecskeméten készülhet. A lépés célja, hogy a németországi rastatti üzemben felszabaduló kapacitásokkal előkészítsék más tervezett modellek gyártását.

A hírt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősítette, hangsúlyozva, hogy

Magyarország vonzerejét a politikai stabilitás, a kedvező adórendszer, valamint a magas színvonalú szakképzés és munkaerő adja. Kiemelte, hogy az elmúlt bő tíz évben Kecskeméten jött létre a Mercedes legnagyobb európai gyára, amely világszinten is kiemelkedő kapacitással működik.

A kecskeméti üzemben ma már több mint ötezren dolgoznak, a gyár 2024-ben az ország legvonzóbb munkahelye lett, és többször elnyerte a Mercedes-csoport legjobb gyárának címét. Októberben legördült a kétmilliomodik jármű is a gyártósorról. Jelenleg itt készülnek a korszerű belső égésű motoros, plug-in hibrid és teljesen elektromos modellek, miközben a vállalat első magyarországi kutatás-fejlesztési központját is létrehozza.

Az A-osztály gyártásának áthelyezésével a Mercedes immár három modellt állít elő Magyarországon: az új, tisztán elektromos GLB-t, az új C-osztályt és az A-osztályt, tovább erősítve a kecskeméti gyár szerepét a vállalat európai és globális termelésében.