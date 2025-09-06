VB-selejtező: Írország-Magyarország - 2:2

Majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban futballozva a magyar labdarúgó-válogatott szombaton 2-2-es döntetlennel rajtolt Írország vendégeként a 2026-os világbajnokság európai selejtezősorozatában.
Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai álomszerűen kezdtek, ugyanis Varga Barnabás és Sallai Roland találatával 15 perc alatt kétgólos előnyre tettek szert.
Térfélcserét követően viszont hamar szépített Evan Ferguson, ráadásul a magyar csapat Sallai piros lapja miatt emberhátrányba is került, ennek ellenére majdnem sikerült kivédekeznie a hosszabbítással együtt hátralévő bő negyven percet, de a ráadásban Adam Idah egyenlített.
Az olasz szakvezető a csereként beküldött Tóth Barna és Ötvös Bence személyében két újoncot is avatott a találkozón.
A magyarok kedden a csoport favoritját, a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadják a Puskás Arénában.
Európai vb-selejtezők, F csoport, 1. forduló:
Írország-Magyarország 2-2 (0-2)
-------------------------------
Dublin, Aviva Stadion, 50 137 néző, v.: Harm Osmers (német)
gólszerzők: Ferguson (49.), Idah (93.), illetve Varga B. (2.), Sallai (15.)
piros lap: Sallai (52.)
sárga lap: Ferguson (42.), Cullen (54.), Collins (90.), illetve Szoboszlai (30.), Szalai A. (48.), Dibusz (60.), Varga B. (80.), Tóth B. (86.)
Írország:
---------
Kelleher - O'Brien, Collins, O'Shea, Doherty (Ogbene, 66.) - Knight (McAteer, 90.), Cullen (Taylor, 66.), Azaz (Idah, 79.) - Szmodics (Johnston, 79.), Ferguson, Manning
Magyarország:
-------------
Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 80.) - Szoboszlai, Styles - Bolla (Mocsi, 67.), Tóth A. (Ötvös, 55.), Sallai - Varga B. (Tóth B., 80.)
I. félidő:
----------
2. perc: egy bal oldali beadást ugyan még kifejeltek a hazai védők, de a Styles által a büntetőterületre visszatett labdát Varga 8 méterről a keresztléc alá lőtte (0-1).
15. perc: Szoboszlai jobb oldali szöglete után Sallai 5 méterről a kapu jobb oldalába fejelt (0-2).
II. félidő:
-----------
49. perc: Manning szabadrúgását csak kiütni tudta Dibusz, a kipattanót Szmodics fejelte középre, ahol a jó ütemben érkező Ferguson közelről a kapuba lőtt (1-2).
52. perc: Sallai küzdött a labdáért O'Shea-vel, miután néma maradt a játékvezető sípja, felindulásból rátaposott ellenfele lábára, így egyből piros lapot kapott.
93. perc: Manning bal oldali beadását követően Idah 5 méterről a keresztléc alá fejelte (2-2).
A magyar válogatott szempontjából nem is kezdődhetett volna jobban a mérkőzés, mert jószerivel az első akcióból betalált Varga Barnabás. A vezetés birtokában is többet volt a labda a magyaroknál, akik rendre beadásokkal próbálták keresni a remek fejjátékkal rendelkező Vargát, egy alkalommal a ferencvárosi csatár nem sokkal tévesztett célt. Alig néhány perccel később Szoboszlai szöglete után ha nem is Varga, de Sallai már bevette fejjel az írek kapuját, így mindössze negyedóra alatt megnyugtató előnyre tettek szert Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai.
Labdarúgó vb-selejtezők - Írország-Magyarország
Dublin, 2025. szeptember 6. A gólszerző Sallai Roland (b3) és Szoboszlai Dominik (b4) ünnepel a magyar csapat második gólja után az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án. MTI/Bodnár Boglárka
Kétgólos magyar vezetésnél mezőnyben kiegyenlítetté vált a játék, de a statikusan, kevés mozgással és fantázia nélkül futballozó írek nem tudták átjátszani a vendégvédelmet, a kevés kivételek alkalmával pedig az utolsó passzok pontatlannak bizonyultak, így Dibusznak egyetlen komoly védeni valója volt a szünetig, arra is 45 percet kellett várni.
Támadásban ekkor már semmilyen kockázatot nem vállalt a magyar csapat, de azért akadt egy-két ígéretes kontrája még ha a befejezésig nem is jutottak el az akciók. Amilyen jól indult az első játékrész, legalább annyira rosszul kezdődött a második, mivel az írek szinte azonnal szépítettek, ráadásul néhány perccel később Sallait egy rendkívül buta, a mezőnyben szándékosan elkövetett durva szabálytalanságért kiállította a játékvezető. Ettől nemcsak a közönség, hanem a hazai csapat is belelkesedett, viszont az ír rohamokat kihasználva remek kontrákat vezettek a magyarok, Bollának három helyzete is volt, kétszer Kelleher védett, a második lövése viszont elkerülte a kaput.
Labdarúgó vb-selejtezők - Írország-Magyarország
Dublin, 2025. szeptember 6. Az ír Evan Ferguson (b2), miután gólt lőtt az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án. MTI/Bodnár Boglárka
A hatvanadik perctől elkezdtek záporozni a beadások a magyar kapu elé, ezek nem kevés veszélyt okoztak, de mind a fejesek, mind a kifejelt labdák után érkező lövések elkerülték a kaput. Az egyetlen kivételt Azaz ötméteres fejese jelentette, akkor viszont Dibusz vetődve védett hatalmas bravúrral.
Az utolsó negyedórára teljesen beszorult a magyar válogatott, de mind a kilenc mezőnyjátékos hősiesen és önfeláldozóan védekezett, amikor ők nem tudtak segíteni, akkor pedig rendre Dibusz állta a labda útját több nagyszerű védéssel.
Labdarúgó vb-selejtezők - Írország-Magyarország
Dublin, 2025. szeptember 6. Dibusz Dénes kapus (k) az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án. MTI/Bodnár Boglárka
Amikor már úgy tűnt, óriási küzdelemben meglesz a rendkívül fontos három pontot, akkor a 93. percben Idah fejesével egyenlítettek az írek, így nem sikerült lépéselőnybe kerülni a szigetországiakkal szemben.
Sallainak nem kellett volna kiállíttatnia magát, akkor több góllal győztünk volna, Sallai miatt vesztett két pontot a magyar válogatott
92. perc: Beadásból gólt fejeltek az írek: 2:2
80. perc: Nagy Zsolt és Tóth Barna bejön csereként, Kerkez és Varga megy le.
71. perc: Dibusz egy fejest hatalmas bravúrral véd.
68. perc: Bolla helyett Mocsi jön be.
66. perc: Két ír csere jön be.
63. perc: Az első ír szöglet. Kimegy.
59. perc: Dibusz sárgalapot kap időhúzás miatt.
58. perc: Bolla ígéretes helyzetben mellé lő.
55. perc: Tóth Alex helyett Ötvös jön be.
52. perc: Sallait kiállítjákmert törlesztett.
49. perc: Belőtt labdát Dibusz rossz helyre üt ki, gólt kapunk: 1:2
II. félidő: 47. perc: Szalai besárgul, felrúgott egy kitörő csatárt.
46. perc: Ferguson lövését Dibusz védi.
43. perc: Sallai elől a kapus kivetődve ment: ígéretes helyzet volt.
41. perc: Besárgult az ír Ferguson is, felrúgta Orbánt.
37. perc: Szoboszlai eladta a labdát a tizenhatosunk sarkánál - megúsztuk.
29. perc: Szoboszlai sárgát kap fölösleges visszarátás miatt: gyerekes hiba a csapatkapitánytól.
23. perc: Visszagurított labdát lőtt a jobb felső sarok mellé Styles.
15. perc: Szoboszlai szögletét Sallai befejelte - 0:2
12. perc: Kerkez tökéletes beadását Varga centikkel melléfejelte - hatalmas helyzet volt!
7. perc: 76 százalékos a labdabirtoklási fölényünk.
2. perc: Styles labdár szerzve indítja Vargát, a csatár egy érintéssel, ballal a jobb felső sarokba lő: 0:1
A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:
Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Szoboszlai, Tóth Alex, Styles - Bolla, Sallai, Varga Barnabás
A sorozat egyik legfontosabb meccsével, Írország ellen idegenben kezdi a vb-selejtezőt a magyar labdarúgó-válogatott, amely 40 év juthat ki ismét a világbajnokságra.
A szombaton 20.45-kor kezdődő Írország–Magyaroszág vb-selejtezőt élőben követhetik az M4 Sporton és az m4sport.hu-n.
Marco Rossi válogatottja az európai selejtező 12 csoportja közül az F jelűbe kapott besorolást Portugália, Írország és Örményország mellé.
A csoportok győztesei automatikusan kiharcolják a vb-részvételt, a másodikok pedig a jövő március pótselejtezőn küzdhetnek tovább, kiegészülve a Nemzetek Ligájának azon négy legjobb csoportgyőztesével, amely vb-selejtezős csoportjában nem az első két hely valamelyikén végzett. A 16 csapatot négy ágra osztják, ahol két elődöntő és egy döntő után derül fény az egy-egy vb-indulóra.
Mivel a magyar válogatott két, A divízióban töltött kiírás után tavaly csoportja 4. helyén végzett és idén márciusban a törökök ellen búcsúzott az NL élmezőnyétől, egy útja maradt az első 48 csapatos világbajnokságra: a most kezdődő selejtezősorozat.
Öt pontban a negatív és pozitív fejleményekről.
A magyar csapat az írországi rajt után kedden Portugáliát fogadja, októberben az örményeket látja vendégül és Portugáliába utazik, novemberben pedig Örményországban vendégszerepel, majd november 16-án a Puskás Arénában, az írek ellen zárja a sorozatot.
A csoport toronymagas esélyesei a friss Nemzetek Ligája-győztes portugálok, tehát a papírforma alapján a magyar válogatott a pótselejtezőt érő második helyért lehet versenyben. Mégpedig elsősorban szombati vendéglátójával, Írországgal, így aztán a szombati találkozónak értelemszerűen kiemelt jelentősége van mindkét csapat számára.
Az egyik legnagyobb futballelemző adatbázis számai szerint is a második hely a realitás a vb-selejtezőkön.
Az írek elleni párharcban összességében magyar fölény mutatkozik (öt magyar siker, hat döntetlent és három ír győzelem), de a világranglistán 60. helyen álló ellenfél (és Dublin) kapcsán nincs jó emlékünk a közelmúltból. Tavaly júniusban, az Európa-bajnokságot megelőző felkészülési mérkőzések egyikén épp az ír fővárosban szakadt meg a válogatott 14 meccses veretlenségi sorozata.
A 2-1-et hozó mérkőzés hazai góljait Adam Idah és Troy Parrott szerezte (Lang Ádám volt még eredményes), előbbivel szombaton is találkozhatunk, hiszen ott van a mostani keretben is, utóbbi viszont térdsérülés miatt kimaradt, ami érzékenyen érinti az íreket, mi pedig csak örülhetünk, mert az AZ Alkmaar 22 éves támadója kiváló formának örvend, 7 meccsen 10 gólnál jár az idényben.
Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány a védelem miatt is aggódhat valamelyest, a szintén sérülést szenvedő Liam Scales távollétében ugyanis az előző meccsen középpályást játszó Ryan Manning maradt az egyetlen bevethető balhátvéd.
A csapat felkészülését átigazolások is megzavarták: Chiedozie Ogbene és Adam Idah is az átigazolási időszak legvégén váltott klubot, ezért az orvosi vizsgálatok miatt egy időre mindketten elhagyták az edzőtábort.
Marco Rossi a szokásosnál bővebb, 27 fős keretet hirdetett a szeptemberi vb-selejtezőkre, de egy-két helyen neki is főhet a feje a csapat összeállításánál.
Például nem világos, ki játszik majd a háromvédős rendszer jobb oldalán, ahol a keretből kimaradó Balogh Botond távollétében – az eredeti posztokat tekintetbe véve – csak Mocsi Attila bevethető.
Feltételezhetően Willi Orbán középen, Dárdai Márton pedig bal oldalon kezd a védelemben, így a Törökországban egyre inkább formába lendülő Szalai Attila, illetve a Ferencvárosban magát stabil kezdővé kinövő Szalai Gábor neve merülhet fel a jobb oldalra, ugyanakkor gondot okozhat, hogy mindketten ballábasak.
Ennél nagyobb fejtörést okozhat a szövetségi kapitánynak a középpálya közepe, onnan ugyanis Nikitscher Tamás és Schäfer András is kidőlt.
Ki játsszon az írek ellen a megsérülő Schäfer András és Nikitscher Tamás helyett?
Nikitscherrel – aki a napokban szerződött a portugál élvonalba – sérülése miatt már a kerethirdetéskor sem számolhattunk, az Union Berlin középpályásáról viszont csak szerdán derült ki, hogy sem az írek, sem Portugália ellen nem léphet pályára.
Csongvai Áron, Dárdai Bence, Ötvös Bence, Callum Styles, Tóth Alex és Vitális Milán is készen áll a bevetésre, de Stylest leszámítva, tapasztalatuk nemigen van: öten összesen 290 percet játszottak a válogatottban.
Ki pótolja Schäferéket? Lesz újoncavatás? Már szeptemberben eldől a sorsunk?
Nem elképzelhetetlen, hogy Rossi játékrendszert vált Írországban, mint ahogyan a legutóbbi felkészülési mérkőzésen, Azerbajdzsán ellen is tette.
Júniusban a szokásos 3-4-2-1-es hadrendet 4-3-3-asra cserélte: akkor Dibusz Dénes – Nego Loic, Orbán, Dárdai M., Nagy Zsolt – Tóth A., Schäfer, Szoboszlai Dominik – Bolla Bendegúz, Varga Barnabás, Sallai Roland összeállításban kezdett a csapat, amely Varga és Szoboszlai góljával 2–1-re győzött Bakuban.
A keretből egyébként négyen most először kaptak meghívót: Ötvös Bence, Molnár Rajmund, Lukács Dániel és Tóth Barna is új a csapatban, de Vitális is először léphet pályára címeres mezben.
Az ír-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport, az m4sport.hu, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, közép-európai idő szerint szombaton 20.45-kor kezdődik a telt házas Aviva Stadionban, amely 2011-ben és tavaly az Európa-liga döntőjének is otthont adott. A meccs játékvezetője a német Harm Osmers lesz.
A kvartett másik találkozóján a favorit Portugália az örmény csapat otthonába látogat, és bombameglepetés lenne, ha nem három ponttal távozna Jerevánból.
A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat.
Egy pont is aranyat érhet a végén, ha úgy van – véli a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya az írek elleni vb-selejtezőről.
A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja:
09.06., 20:45: Írország–Magyarország
09.09., 20:45: Magyarország–Portugália
10.11., 18:00: Magyarország–Örményország
10.14., 20:45: Portugália–Magyarország
11.13., 18:00: Örményország–Magyarország
11.16., 15:00: Magyarország–Írország
A magyar labdarúgó-válogatott kerete a szeptemberi vb-selejtezőkre:
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
Hátvédek: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Fedezetek: Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Csatárok: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
Kép: A magyar csapat tagjai az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés után a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án. A találkozó 2-2-es döntetlennel zárult. MTI/Bodnár Boglárka
Brúszel Péter
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Az államtitkár a fórumon jelenlévő polgármestereknek a területfejlesztési finanszírozási rendszerről is beszélt, aminek, az alapja az összefogás, az összefogásokat támogató programok, valamint az összefogást támogató intézményrendszer. Idén hirdették meg a Versenyképes járások programot, aminek szintén az összefogás volt az alapja és az a felismerés, hogy a város nem létezhet vidék nélkül.
-
A több ezer ember részvételével tartott rendezvényen Erdő Péter azt mondta: Bódi Mária Magdolna vértanúsága nem váratlan szerencsétlenség volt, hanem egy elkötelezett, fiatal élet megkoronázása.
-
Rétvári Bence elmondta, arra törekszenek a kollégium vezetésével, hogy minél több értékes, elsősorban vezetőképző programot, előadást, képzést biztosítsanak a slachtás egyetemistáknak. E tréningek a félév első szakaszában az önismeretre koncentrálnak majd, hogy a kollégisták megismerjék a saját képességeiket, majd pedig mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzésekre járhatnak.