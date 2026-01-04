A békéhez erő kell
Az erőhöz életfontosságú a katonaszakmai felkészültség, ahhoz pedig folyamatos kiképzés szükséges. Ezek voltak 2025 leglátványosabb kiképzéses pillanatai!
Roham! A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia kiképzői az MH Különleges Műveleti Parancsnokság katonáinak vezetésével ismeretbővítő képzésen vettek részt Csobánkán (Fotó: Kovács Tamás)
Menteni a menthetőt! Légi egészségügyi kiürítési kiképzésen a Kisalegység Vezetői Tanfolyam állománya az MH Klapka György 1. Páncélosdandárnál (Fotó: Kertész László)
Mi vár ránk odabenn? Épületharcászaton az MH Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjei (Fotó: Pintér Ákos)
Biztosíts! Helikopteres kiképzésen az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár 2. Gránátos Zászlóaljának lövészkatonái (Fotó: Kovács Tamás)
Sötétségre várva, avagy éjszakai kiképzésen az MH Klapka György 1. Páncélosdandár mesterlövészei (Fotó: Kertész László)
Célkeresztben. Éleslövészetet és épületharcászatot tartottak az MH Különleges Műveleti Parancsnokság katonái az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat részeként (Fotó: Fabók Dávid)
Csapatban- Az Acélkocka Altiszti Alapfelkészítés résztvevői lövész szakaszokban oldanak meg komplex harcászati feladatokat (Fotó: Somogyi András főtörzsőrmester)
Rejtőköd. Az árokharc sajátosságaival – rejtelmeivel és buktatóival – ismerkedtek meg a „Képezd a kiképzőt!” foglalkozás résztvevői a Kőrös-hegyi gyakorló- és lőtéren (Fotó: Veres Franciska)
Címkép: Forró talajon - Atom-, biológiai- és vegyi (ABV) védelmi Ócsán (Fotó: Rácz Tünde)