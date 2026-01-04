A békéhez erő kell

Szerző: honvedelem/Gondola

Drónok, rakéták, harckocsik, lövegek mellett a bátor magyar katona is nélkülözhetetlen. A magyar hazát meg kell védeni, ehhez pedig az elszántség mellett hozzáértés, ravaszság, begyakorlás szükséges.