Időjárás: ma keleten várható jelentős havazás

Szerző: Gondola

2026. január 7. 08:35

Szerdán az ország keleti részén számottevő havazásra kell készülni, csütörtök reggelig akár további 10–20 centiméter friss hó is hullhat. Emiatt a HungaroMet Zrt. több keleti vármegyére másodfokú, narancssárga figyelmeztetést rendelt el szerdára.

A meteorológiai szolgálat MTI-nek küldött veszélyjelzése szerint szerdán délelőttig keleten még folytatódhat a havazás, általában legfeljebb 5 centiméterrel, Szabolcsban helyenként 5–10 centiméterrel gyarapodhat a hótakaró, majd a csapadékzóna kelet felé elvonul.

A késő délutáni és esti órákban azonban délről újabb csapadékrendszer érkezik, amely elsősorban a Tiszántúlon, Borsod környékén és a Tisza mentén hozhat ismét havazást. Ezeken a területeken csütörtök reggelig további 10–20 centiméter hó várható, de helyenként ennél is több eshet. A csapadék elérheti a Duna–Tisza köze keleti felét és a déli határ térségét is, ott nagyjából 5 centiméter friss hó valószínű, míg az ország többi részén inkább csak gyenge havazás, hószállingózás fordulhat elő.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy szerda délutánig a Dunántúl nyugati felén az élénk, időnként erős északi szél hófúvást okozhat. A Bakonyban a szél magasabb hóakadályokat is felhalmozhat, míg északkeleten, a Bodrogközben késő délelőttig erős, helyenként viharos széllökések alakulhatnak ki, ott is jelentősebb hótorlaszokkal. Délután ugyan átmenetileg gyengülhet a szél, de még mindig lehetnek erős lökések. Csütörtökre virradó éjszaka viszont ismét nagyobb területen fokozódik a légmozgás, és sokfelé alakulhat ki hófúvás.

A HungaroMet szerdára másodfokú figyelmeztetést adott ki Veszprém, valamint Csongrád-Csanád, Békés és Hajdú-Bihar vármegyére, ahol 24 óra alatt meghaladhatja a 20 centimétert a lehullott friss hó mennyisége. Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben szerda éjfélig, mivel 12 óra alatt több mint 5 centiméter hó hullhat.

A hófúvás kockázata miatt Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére szintén másodfokú figyelmeztetést adtak ki szerda éjfélig, mivel a viharos szél a friss hóval borított területeken komoly hótorlaszokat emelhet. Hajdú-Biharban, valamint a Dunántúl vármegyéiben Baranya kivételével elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hófúvás veszélye miatt.