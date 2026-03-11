Gulyás Gergely: a budapesti ukrán nagykövetség súlyos szereptévesztésben van

Szerző: Gondola

2026. március 11. 14:06

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán reagált Ukrajna budapesti nagykövetségének nyilatkozatára.

Magyarország visszautasítja az Ukrajna budapesti nagykövetsége által megfogalmazott kritikákat és fenyegetéseket, és hangsúlyozza, hogy nem fogad el kioktatást az ukrán állam részéről. A közlemény szerint a nagykövetség „szereptévesztésben van”, amikor a magyar parlament döntéseit minősíti.

Amíg Magyarországon a jelenlegi kormány van hatalmon, addig az ország nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, nem küld katonákat vagy fegyvereket Ukrajnába, és pénzügyi támogatással sem kíván hozzájárulni a háború folytatásához.

A nyilatkozat bírálja a magyar ellenzék egyes pártjait is. A Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció támogatja Ukrajna EU-tagságát, míg a kormányoldal úgy véli, hogy az ukrán csatlakozás jelentős kockázatokat hordozna Magyarország biztonságára, gazdaságára, a munkaerőpiacra és a mezőgazdaságra nézve.

A közlemény végül azt hangsúlyozza, hogy Ukrajnának tiszteletben kell tartania a magyar álláspontot, és bírálja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, amiért fenyegető kijelentéseket tett a magyar miniszterelnöknek címezve, illetve hogy Ukrajna a magyar ellenzéket támogatja a választásokon. A magyar állampolgárok a békét, biztonságot és Ukrajna nélküli Európai Uniót szeretnének – szögezi le a Miniszterelnökséget vezető miniszter.