A magyar főpásztor visszatért: Erdő Péter betegségéről, gyógyulásáról

Szerző: Gondola/magyarkurir.hu

2026. május 31. 16:08

Hónapokig elhúzódó betegségéből visszatért a szolgálatra Erdő Péter bíboros primás érsek. A magyar főpap a katolikus hetilapnak adott interjút, beszámolva a betegágyon átélt istenéléményeiről.

Emberségünk lényegét tudjuk adni, amikor önzetlenül, érdek nélkül szeretjük egymást, s ehhez a Jóisten adja meg a kegyelmét. Sokszor elfelejtjük ezt, természetessé válik, de betegség idején ráeszmélünk, hogy Jézus valójában erre hív meg bennünket. Rájövünk, hogy

minden ember élete és a miénk is ajándék, mely értéket hordoz

- mondta a Magyar Kurírnak adott interjújában Erdő Péter, a Magyar Katolikus Egyház feje.

A bíboros prímás érseket az esztergomi bazilikában a papság és a hívek tapssal fogadták, amikor mint három hónap után, pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt. Előzőleg február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén mutatott be szentmisét az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyházban.

Az elmúlt időszakban jó volt megtapasztalnom, hogy a főegyházmegye papságával, híveivel, még ha a fizikai korlátok akadályoztak is, meg tudtuk élni az egységet. Jó volt érezni azt

a nagyfokú szeretetet, ami felém irányult.

Igyekeztem a betegségemben szenvedéseimet felajánlva viszonozni azt. És úgy éreztem, ez egy valóságos kapcsolat, amely összeköt minket - fogalmazott a főpásztor.

Mind az orvosok, mind a nővérek és más segítők példáját adták a szolgáló szeretetnek. Nem tudom, ki volt közülük katolikus, református, ki Istenhez közelebb vagy tőle távolabb álló. De szolgálatuk annyira önzetlen és szeretetteljes, példájuk annyira erőteljes volt, hogy azt mondhatom: jó volna az élet minden területén találkozni ezzel, és nem csak akkor, amikor az ember betegként rászorul a segítségre - osztotta meg élményét Erdő Péter..

A betegágyon fekve azt is jó volt megtapasztalni, hogy amikor betegek vagyunk, még tisztábban láthatjuk: mindannyian egyenlőek és önmagunkban értékesek vagyunk. Mindannyiunk élete érték, és mindenki azért dolgozik, hogy meggyógyuljunk. Mindannyian élünk, és egyszer elköszönünk a földi élettől. Jó volna mindig figyelni erre, hogy

ne legyünk személyválogatók, hanem mindenkit Isten teremtményeként szeressünk, és tegyünk meg érte mindent, hogy így is közelebb vigyük a Jóistenhez.

Persze tudtam, hogy szeretve vagyok, de sosem gondoltam, hogy ennyien, ennyire fontosnak tartják a személyemet. És ez mérhetetlenül jólesett, megrendített, segített a gyógyulásban. Úgy érzem ez a sok-sok szeretet hatványozódott, teljessé lett bennem. Ezért is tartottam fontosnak, hogy időről időre üzenetet küldjek az embereknek, kifejezve nekik köszönetemet és hálámat - fejezte ki a prímás érsek.

Mint Erdő Péter mondta: Imádkoztam a hazánkban élő minden emberért is, pártállástól függetlenül. Úgy érzem, ebben a szándékomban is sokak imájával egyesülhettünk, és utunk a jó irányába vezet. Mindent és mindenkit odatettem a Jóisten kezeibe.

A főpásztor különleges tapasztalatzokat szerzet: – Ez az időszak igazi lelkigyakorlat volt számomra - momdta. - Az életemet úgy éltem meg, hogy Isten kezében vagyok, ő visel gondot rám és mindannyiunkra.

Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve.

A szentségek erejében bíztam, és éltem velük. Az imaéletem a lehetőségeimhez mérten olykor csak szavakból, később mondatokból, kötött imákból állt, de minden fázisban őszinte és élő volt. Tudtam, hogy szeretve vagyok.

A jövőre tekintve Erdő Péter így szól: - Mindannyiunk élete a Jóisten kezében van. Szeretném Isten kegyelméből ellátni a főpásztori teendőimet. Fontos számomra, hogy jelen lehessek egyházi, egyházmegyei, plébániai, közösségi helyeken, és közel vihessem Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek, szenvednek.

