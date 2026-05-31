Izrael tovább nyomul északra Libanonban, újabb izraeli katona esett el dróntámadásban

Szerző: MTI

2026. május 31. 12:35

Az izraeli hadsereg (IDF) tovább nyomul északra Libanonban, újabb izraeli katona esett el dróntámadásban Dél-Libanonban szombat éjjel - jelentette az IDF vasárnap.

Az Askelomban élő, huszonegy éves Miháel Tjukin 2020-ban érkezett Izraelbe Ukrajnából édesanyjával, akinek egyetlen gyermeke volt. A libanoni síita Hezbollah drónjának felrobbanásakor további négy katona könnyebben megsérült.

Halálával

tizenháromra emelkedett a "tűzszünet" meghirdetése óta, és huszonötre az iráni háború kezdete óta az északi fronton elesett izraeli katonák száma.

Rajtuk kívül négy civil is életét vesztette a libanoni határnál.

Szombaton este fél tizenegy körül történt a robbanás a dél-libanoni Zútr as-Sarkíja falunál, amikor az izraeli erők a Litáni folyótól északra fekvő stratégiai magaslatok elfoglalásán dolgoztak.

Azért éjjel haladtak, mert a Hezbollahnak a katonai rádió értesülése szerint eddig csak nappal irányítható optikai vezérlésű drónjai voltak, de

az újabb halálos robbanás nyomán úgy vélik, hogy már beszereztek éjszakai is működő készülékeket.

A Hezbollah terrorszervezet Dél-Libanon bonyolult terepviszonyait és a határ menti települések közelségét kihasználva alacsonyan repülő, nehezen felderíthető drónokat alkalmaz az izraeli erők, illetve Izrael területén a civil települések ellen.

Az elmúlt napokban az IDF elmélyítette libanoni műveleteit, célja a Hezbollah egységeinek északabbra szorítása, rakétaindító állásaik és infrastruktúrájuk megsemmisítése, a határ menti izraeli településekre leselkedő veszély csökkentése.

Az új hadművelet részeként

vasárnap reggel bejelentették, hogy huszonhat év után ismét elfoglalták Beaufort várát

Dél-Libanonban, és hadműveletet indítottak a környező térségen. Szombaton a Hezbollah is kiszélesítette támadásait, és hetek óta először rakétákat lőtt ki észak-izraeli városok, Karmiel, Cfat és Naharia felé. A nap során összesen huszonöt rakétát lőttek ki Izraelre.

Az eszkaláció miatt a Polgári Védelem tanítási szünetet, illetve távoktatást rendelt el vasárnapra és hétfőre a határ menti településeken. Emellett bezárták a tengerparti strandokat, és ismét a

föld alá költöztetik a betegeket a nahariai kórházban.

A libanoni egészségügyi minisztérium szombaton azt közölte, hogy tizenhat ember halt meg és harmincnégyen megsebesültek az izraeli támadásokban.