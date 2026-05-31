Atomvész ukrán dróncsapás miatt

Szerző: MTI

2026. május 31. 13:08

A reaktortértől tíz méterre lévő gépház homlokzatában keletkeztek károk a zaporizzsjai atomerőmű hatodik blokkjának északi oldalára szombaton mért

ukrán dróncsapás

következtében - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint személyi sérülés nem történt, az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és mintegy

1400 ukrán katona esett el

vagy sebesült meg súlyosan.