Folytatódó Trianon - Magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak délvidéki magyar szervezetek

Szerző: MTI

2026. május 31. 08:07

Több vajdasági magyar politikai szervezet is elítélte azt a szabadkai incidenst, melynek során egy középiskolai ballagáson magyar nemzeti zászlót téptek le egy végzős diák nyakából, majd felgyújtották azt.

Az eset az Ivan Saric Műszaki Középiskola végzőseinek ballagásán történt. A beszámolók szerint egy magyar diák nemzeti zászlóval vett részt a felvonuláson, amikor két szerb diák

erőszakkal elvette tőle a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, Pásztor Bálint közösségi oldalán reagálva azt írta: büszke arra a magyar fiatalemberre, aki nyíltan vállalta nemzeti identitását, és azokra a magyar diákokra is, akik

a történtek után nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót.

Hangsúlyozta, hogy a fiatalok méltósággal és felelősségteljesen viselkedtek a provokáció ellenére.

Hozzátette: elismerés illeti az iskola vezetőségét is, "amely azonnal és felelősségteljesen reagált, valamint mindazokat a diákokat, akik a tisztelet és a józan ész oldalán álltak". "Az elmúlt 13 évben

sokat dolgoztunk a szerb-magyar kapcsolatok erősítésén és a kölcsönös tisztelet kultúráján.

Egyetlen felelőtlen cselekedet sem írhatja felül az elért eredményeket" - szögezte le.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) közleményben tiltakozott az incidens miatt. A párt mély felháborodásának adott hangot, és úgy fogalmazott, hogy

"a nemzeti szimbólumok használata alapvető jogunk, a békés együttélés alapja".

"Nem tűrhetjük, hogy gyermekeinket magyarságuk miatt bántalmazzák szülőföldünkön" - zárta a közleményt a VMDK, amely egyben az ügy kivizsgálását és a felelősök elszámoltatását kérte.

A Vajdasági Magyar Újrakezdés (VMÚ) nevű tömörülés is közleményben reagált a történtekre. "A gyűlöletnek nincs helye társadalmunkban,

a zászlóégetés minden közösség elleni támadás"

- írták.

"A nemzeti jelképek meggyalázása nem tekinthető sem tréfának, sem fiatalos meggondolatlanságnak: olyan cselekedet, amely sérti egy közösség méltóságát, és alkalmas arra, hogy feszültséget keltsen a különböző nemzetiségek között" - fogalmazott a VMÚ.

A közlemény - amellett, hogy az eset kivizsgálását követeli - úgy fogalmaz:

" Szabadka mindig is a nemzetek, kultúrák és vallások békés együttélésének városa volt.

Közös felelősségünk, hogy ezt az örökséget megőrizzük, és világossá tegyük: a gyűlöletkeltésnek, a nemzeti szimbólumok meggyalázásának és a közösségek közötti feszültség szításának nincs helye városunkban".