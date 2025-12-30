Az "édesanya" lett az év szava

Szerző: Gondola

2025. december 30. 07:30

A közmédia Montágh Testülete 2025-ben az „édesanya” szót választotta az Év szavának. A döntést azzal indokolták, hogy a kifejezés egyszerre hordoz nyelvi, kulturális, érzelmi és nemzeti jelentéstartalmat, és különösen fontos értékre irányítja a figyelmet egy változásokkal és kihívásokkal teli időszakban.

Aczél Petra nyelvész kiemelte, hogy

az édesanya szó egyedülálló a magyar nyelvben: az anya ősi magyar szó, az édes pedig egyszerre fejez ki rokoni viszonyt, érzelmi közelséget és kedvességet. A szó aktualitását erősíti az is, hogy 2025-ben volt az anyák napja magyarországi bevezetésének 100. évfordulója, és kevés nyelvben kapcsolják a „szülőanya” fogalmát ilyen érzelmi jelzőhöz.

A testület szerint az „édesanya” az anyaságon keresztül a család, a gondoskodás, a biztonság és az érzelmi kötődés alapértékeit jelképezi, valamint nemzeti szinten is értelmezhető szimbólumként jelenik meg (Szent István országfelajánlásának hagyománya miatt).

Az Év szavát 2020 óta minden decemberben hirdetik ki; korábban az egymás, család, béke, gyermek, hit szavak kapták meg ezt a címet. A Montágh Testület célja a magyar nyelv és kulturális értékek ápolása.