Miskolcra nagyon kell figyelni: az egykori Acélváros lehet a választási iránytű

A 2026-os országgyűlési választások előtt Miskolc ismét az országos politikai küzdelem egyik fontos terepévé válhat – számol be róla részletesen a Mandiner

A borsod-abaúj-zempléni megyeszékhelyet régóta politikai „iránytűként” tartják számon: 1990 óta jellemzően az a politikai erő nyert itt, amely később országosan is kormányra került.

Emiatt a pártok különösen nagy figyelmet fordítanak a városra és a környékére – nem véletlen látogat ide vissza Orbán Viktor miniszterelnök is március 21-én a korábbi háborúellenes gyűlés után.

A rendszerváltás óta Miskolc politikai arculata többször jelentősen átalakult.

Az első szabad választáson a Magyar Demokrata Fórum fölényesen nyert, néhány évvel később azonban már a Magyar Szocialista Párt dominált. Az 1998-as választásokon kiélezett verseny alakult ki a Fidesz és az MSZP között, majd a 2000-es években ismét inkább baloldali fellegvárnak számított a város. A nagy fordulat 2010-ben következett be: az MSZP támogatottsága összeomlott, miközben a gazdasági válság és a társadalmi feszültségek hatására a Jobbik is megerősödött. Ebben a politikai helyzetben a Fidesz történetében először mind a négy miskolci választókerületet megnyerte.

Azóta a választási rendszer átalakítása miatt Miskolcon már csak két egyéni körzet van, és ezekben az utóbbi években viszonylag szoros versenyek alakultak ki. A 2014-es választáson az egyik körzetet a fideszes Csöbör Katalin, a másikat az MSZP-s Varga László nyerte, 2018-ban viszont már mindkét körzetet a Fidesz szerezte meg. 2022-ben a kormánypártok ismét győztek, de az eredmények azt mutatták, hogy a verseny továbbra sem teljesen egyoldalú.

A 2026-os választás előtt ismét átalakulóban vannak az erőviszonyok. A 2024-es önkormányzati választáson a Fidesz visszaszerezte a polgármesteri posztot és a közgyűlési többséget Miskolcon, ugyanakkor az európai parlamenti választáson az új politikai szereplő, a Tisza Párt csak néhány százalékponttal maradt el a kormánypárttól. Eközben a hagyományos baloldali pártok támogatottsága a korábbi évekhez képest is tovább csökkent.

Az egyik miskolci körzetben a Fidesz ismét Csöbör Katalint indítja, aki 2010 óta minden választáson győzni tudott. A kihívók között azonban most egy „ nagy visszatérő ” is megjelent: Jakab Péter, a Jobbik egykori elnöke, aki korábban csak néhány száz szavazattal maradt alul a fideszes jelölttel szemben. Most azonban már nem a Jobbik, hanem annak nagy ideológiai ellenlábasa, a Demokratikus Koalíció támogatásával indul. A Tisza Párt is állított jelöltet Juhász Roland személyében, aki azonban eddig kevéssé volt ismert a politikában.

A másik körzetben a Fidesz új jelöltet indít: Kiss János helyett a kereszténydemokrata Hollósy András alpolgármester próbálja megszerezni a mandátumot. Itt is több ellenzéki jelölt indul, köztük Pakusza Zoltán a Mi Hazánk Mozgalomtól, valamint a Tisza Párt jelöltje, Czipa András. A Demokratikus Koalíció részéről Mokrai Mihály, Miskolc korábbi alpolgármestere is ringbe száll.

A kampányban a gazdasági fejlesztések és a beruházások kérdése is hangsúlyos téma. A kormánypárti politikusok szerint az elmúlt években érkező ipari beruházások és munkahelyteremtő programok hosszú távon biztosíthatják Miskolc gazdasági stabilitását. Ugyanakkor a politikai vita hangneme is előtérbe került: Hollósy András például bírálta az ellenzék stílusát, és visszautasította azt a kijelentést, amely szerint Magyar Péter korábban lepratelepként emlegette a várost.

A választás egyik fő kérdése az lesz, hogy a Fidesz meg tudja-e őrizni erős pozícióit Miskolcon, vagy az új politikai szereplők, különösen a Tisza Párt képes lesz-e áttörést elérni egy olyan városban, amely korábban többször is előre jelezte az országos politikai változásokat.