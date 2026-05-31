Az államelnök megvédi a jogállamiságot - A KDNP, a Fidesz kiáll mellette

Szerző: MTI

2026. május 31. 20:34

A magyar államfő videóüzenetben magyarázta el, miért őrzi meg hivatalát annak ellenére, hogy a most kormányra jutott politikusi garnitúra szeretné őt távozásra kényszeríteni. Szavaiból kiderül, nem ijed meg a fenyegetéstől.

Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet - jelentette ki az államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában.

"Az államfői megbízatás méltósága helytállást követel meg tőlem. A jogszeretet állhatatosságot, a hazahűséget, a nemzet tiszteletet. Az alaptörvényre tett

esküm egyformán köt az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez egyaránt.

Fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet" - mondta Sulyok Tamás.

A videóban Sulyok Tamás beszélt a köztársasági elnöki intézmény körül az utóbbi hetekben kialakult helyzetről.

Mint mondta, az országgyűlési választásokat követően világos politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére, amely természetesen legitim lehetőség egy alkotmányozó hatalom számára.

"A köztársasági elnök azonban minden esetben a hatályos alkotmányos követelmények szerint köteles ellátni a feladatait,

ahogyan egyébként az Országgyűlés és a kormány is. A köztársasági elnök megválasztására, hatáskörére vonatkozó szabályok 1990 óta lényegében nem változtak, hivatali ideje az alkotmányozó szándéka szerint a fékek és ellensúlyok rendszerének érvényesülése érdekében különbözik az Országgyűlés és a kormány megbízatásának idejétől" - mondta Sulyok Tamás.

Hozzátette, a hatályos alkotmányos rend szerint a köztársasági elnöknek hatáskörei gyakorlása során együtt kell működnie a mindenkori kormánnyal,

a kormánynak pedig ugyanebben a szellemben együtt kell működnie az előző parlament által megválasztott köztársasági elnökkel.

"A közelmúltban megjelent miniszterelnöki nyilatkozatok ezzel szemben az állami szervek között szokatlan stílusban egyoldalú követeléseket,

utasításokat

fogalmaznak meg a köztársasági elnök irányába, beleértve a tisztségről való lemondásra felszólítást is. Mindez a hatályos alkotmányos rendben egy súlyosan ellentmondásos helyzetet idéz elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti" - jelentette ki az államfő.

Sulyok Tamás elmondta: a lemondás lehetőségét a személyes élete szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva arra a meggyőződésre jutott, hogy az nem adna megoldást az előzőek szerinti intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére.

Úgy vélte,

a kialakult helyzet megoldásában hatékony segítséget adhat az Európa Tanács mellett működő Velencei Bizottság

szakértői közreműködése, melyet ennek érdekében nemrég kezdeményezett.

"Ugyanakkor szeretném eloszlatni azokat a feltételezéseket, hogy elnöki hatásköreimet eleve a kormány célkitűzéseinek kifejezett akadályozása szándékával gyakorolnám, legyen szó akár konkrétan az uniós források lehívhatóságához szükséges jogalkotási folyamatról" - emelte ki Sulyok Tamás.

Ezzel kapcsolatban külön is hangsúlyozta, hogy

kiemelten tiszteletben tartja a hazánk nemzeti érdekeinek és nemzetközi tekintélyének védelmét szolgáló mindenkori kormányzati törekvéseket.

Ennek megfelelően haladéktalanul aláírta a Nemzetközi Büntetőbírósághoz való csatlakozásunkat helyreállító törvényt is, ahogy egyébként 2024. március 5-én, a hivatalba lépése napján ugyancsak késleltetés nélkül aláírta a Svédország NATO-csatlakozásáról szóló dokumentumot, aminek ellenjegyzése már régóta húzódott.

Sulyok Tamás bízik az új Országgyűléssel és a kormánnyal való

józan alkotmányos együttműködés

kiteljesedésében. Bízik abban is, hogy az erős demokratikus felhatalmazásuk szilárd elkötelezettséggel párosul alkotmányos értékeink és az Európai Unió alapértékeinek tiszteletben tartása iránt.

Magyar Péter a Tisza Párt április 12-i választási győzelme után szólította fel lemondásra mások mellett a köztársasági elnököt. Az érintetteknek május 31-ig szabott határidőt a lemondásra.

KDNP: semmilyen jogszerű ok nincs az államfő elmozdítására

Semmilyen jogszerű ok nincs a köztársasági elnök elmozdítására - írta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője vasárnap este Facebook-oldalán.

Rétvári Bence úgy fogalmazott:

nem a kormánynak van köztársasági elnöke, hanem a nemzetnek, és soha, egyetlen köztársasági elnök se mondott le egy kormányváltás miatt.

Ez most sem indokolt - hangsúlyozta.



A KDNP frakcióvezetője kiemelte:

Sulyok Tamás minden alkotmányos kötelezettségének eleget tett a választás előtt és az után is, semmilyen jogszerű ok nincs az elnök elmozdítására.

Rétvári Bence szerint az nem közjogi indok, hogy

Magyar Péter csak általa kinevezett embereket tűr meg a pártjában, a kormányában és az országban is.

Ha Sulyok Tamás kitölti a ciklusát, az a magyar demokrácia erőssége. Ha nem tudja kitölteni, az a demokrácia meggyengülése - összegzett és úgy fogalmazott:

"Tartson ki, elnök úr! Május 31. után június 1. következik"

Fidesz: el a kezekkel a köztársasági elnöktől!

A Fidesz kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő mellett - közölte a párt vasárnap este az MTI-vel.

Azt írták,

Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján.

"A magyar alkotmányos rendben nem a magyarpéteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Ennélfogva semmiféle határidő nincs, és nem így nem is járhat le. A miniszterelnök hétfő reggelre tervezett látogatása Sulyok Tamás hivatalában

újabb nyílt zsarolás"

- írta közleményében a Fidesz.

Gulyás Gergely, a párt parlamenti frakciójának vezetője a Facebookon úgy fogalmazott, hogy egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás.

Magyar Péter a Tisza Párt április 12-i választási győzelme után szólította fel lemondásra mások mellett a köztársasági elnököt és május 31-ig szabott határidőt az érintetteknek a távozásra.

Sulyok Tamás államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában jelentette be, hogy nem mond le,

továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget és gyakorolja az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreit.

Magyar Péter a nap folyamán korábban már bejelentette, hogy hétfőn reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja a köztársasági elnököt. A miniszterelnök szerint Sulyok Tamás a havi 6,3 milliós fizetését védi, soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében.