A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2026. május 31. 18:36
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 22. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
7 (hét)
19 (tizenkilenc)
20 (húsz)
41 (negyvenegy)
42 (negyvenkettő)
43 (negyvenhárom)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 488.455 forint;
4 találatos szelvény 961 darab, nyereményük egyenként 9.655 forint;
3 találatos szelvény 18.070 darab, nyereményük egyenként 3125 forint.