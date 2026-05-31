A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2026. május 31. 18:36

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 22. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

7 (hét)

19 (tizenkilenc)

20 (húsz)

41 (negyvenegy)

42 (negyvenkettő)

43 (negyvenhárom)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 488.455 forint;

4 találatos szelvény 961 darab, nyereményük egyenként 9.655 forint;

3 találatos szelvény 18.070 darab, nyereményük egyenként 3125 forint.