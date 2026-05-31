Ez már vergődés

Szerző: MTI

2026. május 31. 17:04

Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor meglátogatom

az igazságügyi miniszter társaságában

Sulyok Tamás köztársasági elnököt - írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a Facebookon.

Magyar Péter a Tisza Párt április 12-i választási győzelme után szólította fel lemondásra a köztársasági elnököt és más közjogi méltóságokat.

Az érintetteknek május 31-ig szabott határidőt a lemondásra.

Csak egy nővel együtt vállalta a köztársasági elnökkel való találkozást Magyar Péter. Görög Mártával együtt - ketten egy ellen - próbálja ráerőltetni egy, a jogállamisággal zavaros viszonyban levő döntésre a jogállamiság őrét, Sulyok Tamást - Kép: facebook

Sulyok Tamás köztársasági elnök pénteken jelentette be, hogy az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában.