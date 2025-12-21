Árréscsökkentés - ezzel a gazdasági fortéllyal is védi a családok érdekeit a szakminisztérium

Szerző: MTi/gondola

2025. december 21. 14:06

A családok gazdasági érdekeit védi a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ugyanakkor a kereskedőket sem hozza lehetetlen helyzetbe.

Az indokolatlan áremelések miatt bevezetett árréscsökkentés a karácsonyi bevásárlások során is kézzelfogható segítséget jelent a családok és a nyugdíjasok számára.

Az intézkedés hatására a családok jelentős összeget,

több ezer forintot spórolhatnak ünnepi bevásárlásaik során.

A decembertől újonnan bevont termékek ára átlagosan 25 százalékkal, a korábban érintett élelmiszereké 20 százalékkal csökkent - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vasárnap az MTI-vel.

Kiemelték, az árréscsökkentésnek köszönhetően kedvezőbb áron érhetők el az ünnepi készülődéshez szükséges alapvető élelmiszerek. A karácsonyi menü olyan nélkülözhetetlen alapanyagai tartoznak az intézkedés hatálya alá, mint a friss zöldségek - például burgonya, paradicsom, zöldpaprika, vöröshagyma, fejeskáposzta -, gyümölcsök - például alma, körte, szilva -, tejtermékek - például tehéntej, tehéntúró, trappista sajt -, valamint húsfélék, köztük a csirkecomb, a pulykamell, a sertéskaraj és a marha-fehérpecsenye.

Az összegzés szerint

két olyan termék is van, ami jelenleg 60 százalékkal olcsóbb, mint március elején volt.

Az egyik egy 140 grammos, 12 százalékos félzsíros tejföl, a másik pedig egy 250 grammos vaj. Tizenhét olyan termék van, aminek az ára több mint 50 százalékkal csökkent, például a 150 grammos natúr joghurté 319 forintról 133 forintra csökkent.

Van olyan bolt, ahol a burgonya kilója 450 forintról 200-ra csökkent. A finomlisztek közül például egy termék most 188 forinttal, egy 250 grammos túró pedig 500 forinttal, vagyis pontosan a felével olcsóbb. A fokhagyma kilónkénti ára több boltban is 3000-ről 1745 forintra csökkent, ez is több mint 40 százalékos árcsökkenés - írták.

Hozzátették, hogy

az árréscsökkentés a kisgyermekes családok számára is érdemi támogatást nyújt:

a bébiételek, sajtkrémek, kenhető sajtok, valamint a sertésmájasok és sertésmájkrémek is az intézkedés hatálya alá kerültek.

Az NGM emlékeztetett arra, a kormány a karácsonyi időszak közeledtével 2026. február 28-ig meghosszabbította és december 1-jétől további 13 élelmiszerre kiterjesztette az árréscsökkentést, hogy az ünnepi bevásárlás kiszámíthatóbb és megfizethetőbb legyen.

A családok kiadásainak csökkentését segíti az is, hogy 2025. december 1. és 2026. április 30. között

ismét lehetőség van SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni,

ami további könnyebbséget jelent a karácsonyi felkészülés során - áll a közleményben.