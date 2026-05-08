Az Év emlékhelye - a Műegyetem

Szerző: MTI

2026. május 8. 16:00

Harrach Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) elnöke arra mutatott rá, hogy a Műegyetem a fiatalok emlékhelye, mert egyrészt a fiatalokra emlékezik, másrészt minden évben innnen indulnak a fiatalok az 1956-os szabadságharc emlékének ümmelésére.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) kapta idén az Év emlékhelye díjat. Az elismerést pénteken adták át.

A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) hetedik alkalommal adta át a díjat, mellyel elismerését fejezi ki

az emlékhely státuszukat aktívan, kreatívan és példaértékű módon használó nemzeti és történelmi emlékhelyeknek.

A díjjal ösztönözni kívánják az együttműködést és a közös gondolkodást az emlékhelyek között, olyan kezdeményezések megszületését támogatva, amelyek szélesebb közönséget, különösen a fiatalokat is megszólítják - hangzott el a pénteki eseményen.

Harrach Péter, a NEKB elnöke a budapesti ünnepségen arról beszélt, hogy a BME "jól tölti be azt a feladatot", amelyet egy emlékhely kezelőjének be kell töltenie.

Ez az emlékhely "a fiatalok emlékhelye", mivel egyrészt a fiatalokra emlékezik, másrészt

minden évben október 22-én az intézmény aulájában rendezett ünnepi esemény után innen indul a fiatalok részvételével a forradalomra emlékező felvonulás - mondta Harrach Péter,

aki méltatta a BME-nek az emlékhelytől független emlékezetőrző tevékenységét is, amely jól látható a felsőoktatási intézmény folyosóin is.

Móczár Gábor, a NÖRI főigazgatója kiemelte, hogy idén is nyolc pályázat érkezett be az Év emlékhelye díjra, amelyet a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapott meg.

A hetven évvel ezelőtti ’56-os eseményeknek az egyetem a "kiindító" helyszíne volt - hangsúlyozta a főigazgató, aki szerint az idei évben, a jeles évforduló alkalmából nagyon sokat lehet majd hallani Műegyetemről is.

"A magyar történelem tele van olyan emblematikus helyszínekkel, melyekhez kapcsolódnunk kell, mert hogyha a múltunkat ismerjük, és ehhez kapcsolódni tudunk, akkor érthetjük a jelent és tervezhetjük a jövőt is" - fogalmazott Móczár Gábor, kiemelve, hogy a Műegyetem falai között nemcsak oktatás zajlik, hanem az intézmény történelmi hagyományainak és hagyatékának a továbbéltetése is.

Charaf Hassan, a BME rektora köszöntőjében kiemelte: a díj nemcsak elismerés, hanem egyben megerősítés és felelősség is.

Megerősítés, hogy jó úton jár az egyetem, és felelősség, hogy a nemzet műszaki egyeteme a jövőben is tehetségeket adjon az országnak.

A Műegyetem hidat képez a tradíció és a jövő között - hangsúlyozta a rektor, aki felidézte József nádor és Hauszmann Alajos szerepét a felsőoktatási intézmény történetében, hangsúlyozva, hogy az egyetemnek kiemelkedő szerepe volt Magyarország modernizációjában.

A NÖRI háttéranyaga szerint a BME történelmi emlékhelyen az 1956-os egyetemi események bemutatása élménypedagógiai megközelítéssel történik, ami szervesen beépül a látogatói és oktatási programokba, és önálló online felületen is elérhető.

A BME 2016 októberében vált történelmi emlékhellyé. A felsőoktatási intézmény 2017 óta rendszeres résztvevője az Emlékhelyek Napja programsorozatnak - írták.

