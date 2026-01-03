Az USA átveszi Venezuela irányítását

Szerző: MTI; Gondola

2026. január 3. 12:44

Trump egyfajta rendszerváltoztató folyamatot akar nekilendíteni Venezuelában. Az elrabolt elnököt megalázó módon meg is bilincselték, és bilincsben lefényképezték, a fotót a truthsocial.com közölte, lásd cikkünkben.

Az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását, amíg nem sikerül "biztonságos, megfelelő és megfontolt" politikai átmenetet végrehajtani az országban - jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton a Fehér Házban sajtótájékoztatón, amelyet azután tartott, hogy az amerikai fegyveres erők az éjszakai művelet során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét Caracasban.

Hozzátette: Washington nem akarja megkockáztatni, hogy "valaki más kerüljön hatalomra" úgy, hogy az a korábbi évekhez hasonló helyzetet eredményezzen.

Az elrabolt elnököt meg is bilincselték az őt szállító amerikai hajón - truthsocial.com

Az elnök kijelentette: Washington célja a "béke, a szabadság és az igazságosság" biztosítása a venezuelai nép számára, beleértve azokat is, akik jelenleg az Egyesült Államokban élnek, de vissza szeretnének térni hazájukba. "Venezuela az ő hazájuk" - mondta.

Trump kiemelte, hogy a mostani hadművelet során egyetlen amerikai katona sem halt meg, és egyetlen amerikai katonai eszköz sem semmisült meg, miközben az amerikai hadsereg "elsöprő erőt" vetett be a levegőben, a szárazföldön és a tengeren. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok egy második, nagyobb csapásra is felkészült, de erre "valószínűleg nem lesz szükség".

Amerikai katonák is megsebesültek az elnökrabló "briliáns műveletben"

Donald Trump amerikai elnök összetett katonai műveletnek nevezte szombaton Nicolás Maduro venezuelai elnöknek és feleségének a letartóztatását, bejelentve, hogy abban

amerikai katonák is megsebesültek, de emberéletet nem veszítettek.

Az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak telefonon adott interjúban beszámolt arról, hogy "valós időben" követhette a katonai akciót, amelyet magas szintű professzionalizmussal végrehajtottként jellemzett.

Megfogalmazása szerint

Nicolás Maduro egy "valóságos erődben" rejtőzött,

a műveletben részt vevő amerikai katonáknak "acélajtókon kellett" áthatolniuk.

Hozzátette, hogy a venezuelai elnök

megpróbált elrejtőzni

az épületen belül is, de annak különlegesen biztosított részébe nem sikerült eljutnia.

Donald Trump utalt arra is, hogy a szombati katonai műveletet eredetileg négy nappal korábbra tűzték ki, de az időjárási körülmények akkor nem tették lehetővé. Beszámolt arról, hogy elfogásuk után

Maduróékat helikopterrel az Iwo Jima amerikai hadihajóra vitték,

amelyen New Yorkba szállítják őket a bírósági eljárásra.

Az amerikai elnök utalt arra, hogy az Egyesült Államok rezsimváltást szeretne elérni Venezuelában, hozzátéve: nem hagyhatja, hogy a jelenlegi venezuelai rezsimen belül valaki Nicolás Maduro helyébe lépjen.

Elmondta azt is, hogy a helyi idő szerint szombaton délelőtt 11 órára tervezett sajtótájékoztatóján Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Cane vezérkari főnök is részt vesz és részleteket mond el.

A caracasi elnökrablást briliáns műveletnek minősítette Trump

Az amerikai demokráciába egy ország vezetőjének foglyul ejtése is belefér, sőt az adott állam fővárosának részleges bombázása is.

Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elszállítottak az országból - írta a Truth Social internetes közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök szombaton.

A bejegyzés szerint a műveletet az amerikai rendfenntartó szervekkel együttműködésben hajtották végre.

Az elnök azt is írta, hogy a történtekről szombaton sajtótájékoztatót tart floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban.

A The New York Times című lapnak nyilatkozva Donald Trump azt mondta, a hosszú, gondos és jó tervezésnek tulajdonítható a szombati akció sikere.

"Briliáns művelet volt"

- vélekedett.

Az amerikai külügyminisztérium szombaton arra szólította fel a Venezuelában tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy tartózkodjanak védett helyen.

Az Egyesült Államok kolumbiai nagykövetsége által kiadott figyelmeztetésben egyben arra kérték az amerikai állampolgárokat, hogy a jelen helyzetben ne utazzanak Venezuelába.

Az amerikai külügyi tárca már decemberben arra szólított fel minden amerikai állampolgárt, hogy sürgősen hagyja el Venezuelát.

Caracasban az Egyesült Államok 2019 óta nem működtet diplomáciai képviseletet.

Venezuela kormányzata elítélte az amerikai katonai támadást, "nagyon súlyos katonai agressziónak", valamint "imperialista agressziónak" minősítette.

A caracasi kormány közleménye szerint az amerikai katonai művelet

egyetlen célja Venezuela stratégiai forrásainak, elsősorban olaj- és ásványkincseinek megszerzése volt.

A venezuelai hivatalos közlemény szerint Caracasban "polgári és katonai" létesítményeket érintett a támadás, miközben Miranda, Aragua és La Guaira szövetségi államok is célpontok voltak.

Helyszíni beszámolók szerint Venezuela fővárosában az éjszakai órákban több robbanást lehetett hallani, és alacsonyan szálló repülőgépeket láttak.