Kutatás: a többség szerint nem megbízható a Tisza hazugsággal kampányoló váci jelöltje

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 17. 19:04

A megkérdezettek 58 százaléka szerint nem megbízható a Tisza országos botrányt kavaró váci jelöltje, Szimon Renáta, aki agresszív volt a sajtóval szemben, és hazugságon kapták.

A megkérdezettek többsége szerint nem tekinthető megbízhatónak az a politikus, aki valótlan állításokra építi kampányát – ez derül ki abból a nagymintás telefonos kutatásból, amely a Vác Online megbízásából készült.

A felmérés során 14 487 főt kérdeztek meg arról, hogy mennyire tartják hitelesnek azt a képviselőjelöltet, aki egy olyan történettel indítja kampányát, miszerint megtámadták, miközben ez az állítás nem felel meg a valóságnak.

A válaszadók többsége (58,03%) egyértelműen úgy nyilatkozott: az ilyen jelölt nem megbízható.

Ezzel szemben mindössze 41,97% tartja megbízhatónak.

A Tisza váci jelöltje belebukott az agresszív fellépésbe és a hazugságba

A kutatás hátterében az az országos közéleti botrányt kavaró eset áll, amikor a Tisza elnöke, Magyar Péter azt állította, hogy a párt váci jelöltjét, Szimon Renátát Rádon támadás érte. Az ügy azonban rövid időn belül megdőlt: szemtanúk már aznap cáfolták a történteket, később pedig Szimon Renáta is ellentmondott a korábbi állításoknak.

A kiszivárgott rendőrségi tanúvallomás alapján kijelentette, hogy sem szidalmazás, sem bántalmazás nem érte.

A rádi esettel valószínűleg egy pár nappal azelőtt történt esetről próbálták elterelni a figyelmet, és magát a tiszás jelöltet kívánták áldozat szerepbe helyezni. A rádi eset előtt ugyanis maga a Tisza Pest vármegye 11. választókerületének jelöltje, Szimon Renáta lépett fel agresszíven az újságírókkal szemben. Ahogy korábban beszámoltunk a sajtót ért támadásról: a Tisza párt jelöltje a kamerát rántotta el, aktivistái lökdösődtek, rendőri intézkedésre volt szükség Vácott.

Az ügy különösen nagy visszhangot váltott ki, miután a sajtót ért támadás miatt megszólalt Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes, a térség jelenlegi országgyűlési képviselője és a Fidesz-KDNP jelöltje, valamint a Magyar Nemzeti Médiaszövetség is, hangsúlyozva a média munkatársainak védelmét és a közéleti szereplők felelősségét.

Végül Szimon Renáta belebukott a sajtóval szembeni agresszív fellépésébe és Magyar Péter hazugságába. Felszólítás után, kénytelen volt lemondani a váci önkormányzatnál betöltött bizottsági pozíciójáról, még a mellette kampányoló Matkovich Ilona, Vác baloldali polgármestere sem tudta megmenteni.

A bizalom kérdése kerül a középpontba

A most megosztott közvélemény-kutatás eredményei azt jelzik, hogy az ilyen ügyek nem maradnak következmények nélkül a választói megítélésben. A többségi vélemény szerint a kampány során tett valótlan állítások alapvetően kérdőjelezik meg egy jelölt hitelességét.

A Szimon Renátával kapcsolatos, egymást erősítő ügyek – a cáfolt támadási történet, valamint a korábbi váci incidens – együttesen helyezik új megvilágításba a politikus megítélését.

A kutatás további részleteit a későbbiekben ismerteti a Vác Online.