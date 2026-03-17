Magyar fociválogatott: keretet hirdetett Marco Rossi

Marco Rossi szövetségi kapitány Telkiben kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott idei első, 25 fős keretét, amely több újoncot is tartalmaz. Első alkalommal kapott meghívót Yaakobishvili Áron kapus, Csinger Márk védő és Szűcs Tamás középpályás.

Rossi az újoncok kapcsán elmondta, hogy Csinger Márk kifejezetten stabil, hibamentes teljesítményt nyújt a klubjában, míg Szűcs Tamás esetében még taktikai fejlődést tart szükségesnek, de tehetségét elismeri. Yaakobishvili Áron a spanyol másodosztályban szerzett játéklehetőséget, és a kapitány elsősorban az edzéseken szeretné felmérni, hogyan illeszkedik a válogatott közegébe.

A szakvezető hangsúlyozta, hogy a válogatott egyik legnagyobb problémája az utóbbi időszakban a túl sok kapott gól volt, ami hozzájárult ahhoz, hogy a csapat nem jutott ki sikerrel a világbajnoki selejtezőkből. Emiatt a következő edzőtáborokban a védekezés javítása, a szervezettség növelése és a labda nélküli játék fejlesztése kerül a középpontba. Kiemelte, hogy ez nem defenzív játékfelfogást jelent, hanem egy stabilabb alap kialakítását.

Rossi azt is jelezte, hogy a következő kétéves ciklusban nem várhatóak radikális változtatások a keretben, mivel a csapat alapvetően jól teljesített. Továbbra is fontos szempont marad, hogy a játékosok erős bajnokságokban szerepeljenek, bár elismerte, hogy csak néhány magyar futballista játszik topligákban, a többiek a magyarhoz hasonló vagy kicsit erősebb szintű ligákból érkeznek.

Egyéni kérdésekre reagálva elmondta, hogy Sallai Roland szerepköre a válogatottban továbbra is támadó jellegű lesz, annak ellenére, hogy klubcsapatában, a Galatasarayban időnként védekezőbb pozícióban is pályára lép. A jobb oldali védő pozícióban inkább Nego Loic és Bolla Bendegúz szerepeltetését tervezi. Szó esett Schön Szabolcsról is, akinek korábbi klubjai nem képviseltek elég magas szintet, de jelenlegi formája alapján ismét bizonyított.

A válogatott a közeljövőben felkészülési mérkőzéseket játszik: előbb Szlovénia, majd Görögország ellen lép pályára a budapesti Puskás Arénaban. A kapitány célja ezekre a találkozókra, hogy a csapat jó teljesítményt nyújtson és visszaadja a szurkolók bizalmát.