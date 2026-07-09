Sajókazai rabló - 15 év elzárás

Szerző: MTI

2026. július 9. 15:04

A Kazincbarcikai Járásbíróság nem jogerősen 15 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélt egy sajókazai férfit, aki tavaly márciusban

bántalmazott és kirabolt egy idős nőt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikán

- közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya csütörtök délelőtt az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a vádlott az egyedül sétáló idős asszonytól először az időt kérdezte meg, majd miután a földre kényszerítette ököllel többször is fejen ütötte. A sértett elvesztette az eszméletét és vérezni kezdett, ezt kihasználva a férfi

elvette az asszony táskáját, levette három aranygyűrűjét, letépte arany nyakláncát,

majd a táskát átkutatva az abból kivett értékekkel sajókazai otthonába ment.

A férfi az egyik gyűrűt és a nyakláncot viselni kezdte, a másik két ékszert pedig odaadta az élettársának - akinek nem volt tudomása arról, hogy azok honnan vannak - a készpénzt pedig elköltötte. A bántalmazás miatt az idős nőnek könnyebb sérülések mellett

"az agyhártya lemezek közötti vérzése keletkezett, amely nyolc napon túl gyógyult"

- írták.

A közleményben leírtak alapján a bíróság a vádlottat a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette, súlyos testi sértés bűntette és okirattal visszaélés vétsége miatt halmazati büntetésként ítélte el, mint "speciális bűnismétlőt". A vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra sem, emellett a bíróság vele szemben több mint 18 ezer forintig vagyonelkobzást is elrendelt.

Az ítélethozatalkor enyhítő körülmény volt a férfi beismerő vallomása és egészségi problémája. Súlyosító körülmény volt büntetett előélete, az ittas állapotban való elkövetés, a kitartó szándék,

a földön fekvő, eszméletlen sértett további bántalmazása,

valamint a bűncselekmények halmazata és az erőszakos jellegű, vagyon elleni cselekmények gyakorisága - közölték.