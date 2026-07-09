Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indult nyomozás Szakács István ellen

Szerző: MTI

2026. július 9. 18:04

Véleményvezért vett őrizetbe a rendőrség, házkutatást tartott nála, majd hazaengedték. Mindehhez az ügyészség előzetes helyeslést nem adott, az ügyészség most vizsgálja, jogos volt-e a hatósági intézkedés.

A rendőrség önállóan döntötte el, hogy gyanúsítotti kihallgatást fog végrehajtani terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt egy influenszer ellen, és erről múlt hét pénteken telefonon tájékoztatta a Fővárosi Főügyészséget - közölte a főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a nyomozás elrendeléséről szóló tájékoztatás a büntetőeljárási törvény szerint a nyomozó hatóságnak minden ügyben kötelessége; a nyomozás elrendelésének

alapja a rendőrség tájékoztatása szerint az influenszer által június végén közzétett videóüzenet volt.

A nyomozó hatóság kedden telefonon közölte a főügyészséggel, hogy az ügyben az influenszernél kutatást fognak végrehajtani, őt elő fogják állítani és gyanúsítottként fogják kihallgatni - tették hozzá.

Az illetékes ügyész szóban felhívta a nyomozó hatóság figyelmét arra, hogy

külön alapossággal kell vizsgálni, hogy az adott cselekmény valóban megvalósítja-e a Büntető Törvénykönyv vonatkozó törvényi tényállását.

Hozzátették, hogy a sajtóhírekre figyelemmel szerdán a Fővárosi Főügyészség kérésére a rendőrség telefonon azt a tájékoztatást adta, hogy kutatást tartott az influenszernél, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt,

a gyanúsítottat a rendőrség nem vette őrizetbe.

A büntetőeljárási törvény szerint a nyomozásnak a gyanúsítotti kihallgatás előtti szakasza, a "felderítés" során a nyomozó hatóság önállóan jár el, ez alapján a gyanú megalapozottságának kérdésében önállóan dönt, ahhoz

ügyészi jóváhagyás nem szükséges,

ilyen ez esetben sem történt - írták.

A Fővárosi Főügyészség a gyanúsítás elleni panasz elbírálásakor lesz abban a helyzetben, hogy a gyanúsítás törvényességét megítélje - közölték, hozzátéve, hogy a panasz és az ügyiratok csütörtök délelőtt érkeztek meg a rendőrségtől az ügyészségre.

A főügyészség a panasz elbírálásának eredményéről tájékoztatni fogja a közvéleményt - áll a közleményben.

Címkép: Molnár Pál felvétele