Szerző: MTI

2026. július 9. 18:36

Elhunyt Bonnie Tyler világhírű walesi énekesnő. A Total Eclipse of the Heart, a Holding Out for a Hero vagy az It's a Heartache című slágerek előadója 75 éves korában, szerdán halt meg egy portugáliai kórházban - írta a bbc.com.

A rendkívül népszerű,

jellegzetesen rekedtes hangú énekesnő

halálhírét Bonnie Tyler hivatalos honlapján közölték.

Az előadót májusban helyezték mesterséges kómába egy farói kórházban, otthonához közel, egy sürgősségi műtétet követően.

Szóvivője múlt hónapban azt mondta, felébresztették a kómából, de az énekesnő továbbra sem érezte jól magát, és intenzív ellátásban részesült.

Bonnie Tyler (születési nevén Gaynor Hopkins) a walesi Neath-ben nőtt fel, tehetségére egy swansea-i klubban figyeltek fel. Első kislemeze, a Lost in France 1977-ben jelent meg. Az It's a Heartache című country-pop balladája ugyanabban az évben került piacra, és a negyedik helyig kúszott a brit listán, az Egyesült Államokban pedig a harmadik pozícióig jutott.

Legnagyobb slágere, a rockosabb Total Eclipse of the Heart 1983-ban érkezett,

és az Atlanti-óceán mindkét partján az élre ugrott a kislemezlistán. A dalt Jim Steinman írta, az eredeti címe Vampires in Love volt, és a Nosferatu musicalváltozata számára készült.

"Soha nem unom előadni. Szeretem, mert mindig alig várják, hogy elénekeljem" - mondta korábban a BBC Newsnak. A dalt Grammy-díjra jelölték, akárcsak a Faster Than the Speed of Night című nagylemezt, amelyre rákerült, továbbá a Here She Comes című számot is.

Steinman más pop-rock himnuszokat is írt Tylernek, köztük a Holding Out for a Herót, amely 1984-ben a Gumiláb (Foootloose) című filmhez készült, később pedig a Shrek 2-ben is elhangzott.

Már jóval túl a csúcson,

2013-ban az énekesnő képviselte az Egyesült Királyságot az Eurovíziós Dalfesztiválon,

de a Believe in Me csak 19-ik lett a malmői döntőben.

Bonnie Tyler 2023-ban a Brit Birodalom Rendjének tagja (MBE) lett a zene terén tett szolgálatai elismeréseképpen.

Tavaly Together címmel, két producerrel, David Guettával és Hypatonnal közösen jelentette meg a Total Eclipse of the Heart klubverzióját. Ennek is köszönhetően

az eredeti szám - 43 évvel kiadása után - idén átlépte az egymilliárd streamet

a Spotify-on.

Többször fellépett Magyarországon, utoljára 2023-ban a Mézesvölgyi Nyár fesztiválon Veresegyházon, de korábban például 2014-ben az alsóörsi Harley-Davidson fesztiválon vagy

2012-ben a Budavári Palotában, a Unique Fesztiválon is láthatta a közönség.

Idén júniusra tervezett szegedi koncertjét a Déja Vu Fesztiválon betegsége miatt kellett lemondani.