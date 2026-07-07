11 év után újra Budapesten koncertezik Morrissey

Szerző: Gondola

2026. július 7. 15:38

Tizenegy év után ismét Budapestre érkezik Morrissey. A legendás brit énekes 2026. július 12-én a Barba Negrában ad koncertet.

Egy generáció hangjaként emlegetett Morrissey harmadik alkalommal tér vissza Budapestre. A legendás brit előadó 11 év után, 2026. július 12-én lép színpadra a Barba Negrában.

Morrissey a brit pop egyik legbefolyásosabb alakja és generációja egyik legnagyobb dalszövegírója. Pályafutása során 25 albummal került be az Egyesült Királyság slágerlistájának első tíz helyezettje közé, ebből 15 szólólemezként, 10 pedig a The Smiths tagjaként.

1992-es Hollywood Bowl-koncertje megdöntötte a Beatles addigi rekordját a valaha volt leggyorsabban teltházas koncertként. Munkásságát Ivor Novello-díjjal ismerték el a brit zene sikeréhez való kiemelkedő hozzájárulásáért, emellett Social Vanguard-díjat is kapott az állatok jogai iránti elkötelezettségéért.

2013-ban megjelent önéletrajzi könyve minden idők második leggyorsabban fogyó memoárja lett, és hat héten át vezette az angol eladási listát. Szólódalait többek között David Bowie, Nancy Sinatra, a The Killers, Thelma Houston, Chrissie Hynde, a The Pretenders, a My Chemical Romance és Christy Moore is feldolgozta.

2004-ben a BBC nézői Morrisseyt választották a második legnagyobb élő angolnak David Attenborough mögött és Paul McCartney előtt.

A The Smiths alapító énekeseként négy albummal is maradandót alkotott, olyan dalokkal, mint a Hand In Glove, a This Charming Man, a How Soon Is Now? vagy a There Is A Light That Never Goes Out. Szólóelőadóként többek között a Suedehead, az Everyday Is Like Sunday, az Irish Blood, English Heart és a First of the Gang to Die című dalok fűződnek a nevéhez.

Legújabb albuma, a Make-up is a Lie az ötödik egymást követő lemeze, amelyet Franciaországban rögzítettek. Az előadó szerint „a zenének a legjobb demokráciának kellene lennie, korlátok nélkül”, és továbbra is arra törekszik, hogy mindig másképp mondja el a dolgokat.