StopÖnkény-tüntetés: a Sándor-palota környéke megtelt, zúgott a "mocskos Tisza"

Szerző: Gondola.hu

2026. július 10. 01:16

A Fidesz #StopÖnkény tüntetésén a felszólalók kiálltak Sulyok Tamás mellett, és élesen bírálták Magyar Pétert. Felzúgott a "mocskos Tisza" is.

A Fidesz csütörtök este a Sándor-palotánál tartotta meg #StopÖnkény elnevezésű demonstrációját, amelyet az Alaptörvény tervezett 17. módosítása, különösen a Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítását lehetővé tevő szabályok elleni tiltakozásként hirdettek meg. A rendezvényen felszólalók egységesen hangsúlyozták, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter súlyosan veszélyeztetik a magyar alkotmányos rendet és a demokratikus intézményeket.

A demonstrációt Szűcs Gábor országgyűlési képviselő nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy Magyar Péter „lépésről lépésre, tégláról téglára építi az önkényt”, és olyan alkotmánymódosításokat készít elő, amelyek lebontanák a jogállami garanciákat.

Elfogadhatatlannak nevezte a köztársasági elnök eltávolításának tervét, az Alkotmánybíróság önkényes átszabását, valamint a képviselői mandátumok korlátozását. Úgy vélte, ha a köztársasági elnök politikai alapon leválthatóvá válik, az az egész intézmény tekintélyét rombolja le.

Szűcs Gábor beszédében kitért Szakács István ügyére is, akivel szemben a közelmúltban rendőrségi eljárás indult.

Az influenszer a színpadon maga elevenítette fel, hogy hajnalban rendőrök jelentek meg otthonánál, házkutatást tartottak a gyerekei előtt, megbilincselték, majd előállították és kihallgatták.

Elmondása szerint az eljárás során még azt is közölték vele, hogy az ügynek akár szabadságvesztés is lehet a következménye. A demonstrálók többször is a "mocskos Tisza" szlogent skandáltak, miközben Orbán Viktort éltették.

A rendezvényen felszólalt Tóth Elizabeth, a Magyar Valóság TikTok-oldal alapítója is.

Beszédében azt állította, hogy bizonyítékokat fog nyilvánosságra hozni arra vonatkozóan, hogy a Tisza Párt migránsok betelepítését támogatná Magyarországon.

Magyar Pétert hiteltelen politikusnak nevezte, aki szerinte nem tartja be saját ígéreteit, parlamenti viselkedését pedig méltatlannak nevezte egy miniszterelnökhöz. Úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor történelmi léptékű államférfi, míg Magyar Péter rombolja az országot és a közéletet.

Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke arról beszélt, hogy ki kell állni a magyar alkotmányosság és Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett. Kifogásolta, hogy a Tisza Párt alkotmányellenes nyomást gyakorol az államfőre, akinek szerinte történelmi felelőssége, hogy megőrizze az alkotmányos rendet.

Beszédében élesen bírálta Magyar Pétert, akit „zsebdiktátornak” nevezett, és kijelentette, hogy politikai közösségük nem fog meghátrálni.

Osztie Zoltán plébános a keresztény értékek védelmének fontosságáról beszélt. Kiemelte, hogy a résztvevők Orbán Viktorért és Magyar Péter megtéréséért is imádkoznak. Beszédében bírálta a Pride-ot, a genderideológiát és a szerinte ezek előtt ehódoló új kormányt, ugyanakkor méltatta a leköszönt Orbán-kormány egyházpolitikai intézkedéseit, köztük a templomfelújításokat és új templomok építését. A demonstráció végén megáldotta a jelenlévőket.

Az est fő felszólalója Áder János volt köztársasági elnök volt.

Beszédében történelmi példákon keresztül idézte fel a kommunista diktatúra sötét időszakát, amikor szintén politikai nyomással távolítottak el közjogi méltóságokat.

Elmondta, hogy közel negyven évvel ezelőtt azért vállalt szerepet a rendszerváltásban, hogy ilyen helyzet többé ne fordulhasson elő Magyarországon. Úgy fogalmazott, nyugdíjasként szívesebben töltené az idejét horgászattal, de azért fogadta el a felkérést, mert a magyar demokráciát és jogállamot ismét súlyos veszély fenyegeti.

Áder János öt kérdés köré építette beszédét. Hangsúlyozta, hogy Magyar Péter alkotmánysértő módon kívánja eltávolítani a hivatalban lévő köztársasági elnököt, korlátozná a választójogot, önkényesen különbséget tenne az alkotmánybírák között, valamint gyengítené a magyar föld és a nemzeti vagyon alkotmányos védelmét. Szerinte Sulyok Tamás nem követett el olyan jogsértést, amely indokolná hivatalából való eltávolítását, ezért a tervezett intézkedés európai összehasonlításban is példátlan lenne, és veszélyes precedenst teremtene.

Figyelmeztetett arra is, hogy a politikai közbeszéd eldurvulása előbb-utóbb fizikai erőszakhoz vezethet, ezért szerinte most kell megállítani ezt a folyamatot.

Áder beszédének végén Kölcsey Ferenc szavait idézve hangsúlyozta: „A haza minden előtt.” A tömeg ezt követően többször is Magyar Péter lemondását követelte, majd a résztvevők elénekelték a Himnuszt, amellyel hivatalosan is véget ért a demonstráció.

A szervezők szerint a rendezvény célja az volt, hogy kiálljanak az alkotmányos intézmények és Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett, valamint tiltakozzanak az Alaptörvény tervezett módosítása ellen. A tüntetés során többször felhangzott az „Orbán Viktor” és a „Mondjon le!” skandálás, miközben a Sándor-palota előtti tér és környéke megtelt résztvevőkkel. Jellemző, hogy a sokezres tömeget az épp Törökországban nyaraló miniszterelnök 150-200 fősre "becsülte".