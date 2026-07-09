Az alaptörvény-módosítási javaslat sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét

Szerző: MTI

2026. július 9. 09:35

Félreérthetetlenül személyre szabott módon sértené a jogállamiságot az új alaptörvény-módosítási javaslat - rögzíti a Sándor-palota közleménye.

Az alaptörvény-módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét - közölte a Sándor-palota az alaptörvény tizenhetedik módosításával kapcsolatban csütörtökön az MTI-vel.

Sulyok Tamás köztársasági elnök szavait tolmácsolva a köztársasági elnök hivatala azt írta: alkotmányos szerepéből fakadóan a köztársasági elnök - a három hatalmi ágon, a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltatási hatalmon kívül működő, -

önálló, politikai felelősséget nem viselő hatalmi tényező a fékek és ellensúlyok rendszerében,

aki - mint ilyen - nem cselekedhet a kormány vagy más hatalmi ágak helyett.

"Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő

köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva, a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el

hivatalából, az alaptörvény-módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon" - olvasható a közleményben.

Sulyok Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével