Az alaptörvény-módosítási javaslat sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét
Az alaptörvény-módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét - közölte a Sándor-palota az alaptörvény tizenhetedik módosításával kapcsolatban csütörtökön az MTI-vel.
Sulyok Tamás köztársasági elnök szavait tolmácsolva a köztársasági elnök hivatala azt írta: alkotmányos szerepéből fakadóan a köztársasági elnök - a három hatalmi ágon, a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltatási hatalmon kívül működő, -
önálló, politikai felelősséget nem viselő hatalmi tényező a fékek és ellensúlyok rendszerében,
aki - mint ilyen - nem cselekedhet a kormány vagy más hatalmi ágak helyett.
"Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő
köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva, a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el
hivatalából, az alaptörvény-módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon" - olvasható a közleményben.
Sulyok Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével
veszélybe kerül a rendszerváltás vívmányain és az európai értékeken alapuló magyar alkotmányos demokrácia.
Címkép: A magyarok államelnöke - sandorpalota.hu