Bombaigazolás - Megvan a Real Madrid új edzője

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. május 18. 17:00

A nemzetközi sportsajtó már korábban is beszámolt Mourinho lehetséges madridi visszatéréséről, Romano azonban hétfőn már kész tényként számolt be az egyezségről - szúrta ki az M4 Sport.

Maga Mourinho számolt be arról korábban, hogy szerződéshosszabbítási ajánlatot kapott a Benficától, de még nem nézte át azt, várva a Real Madrid megkeresését. Romano információi szerint a felek szóban minden részletet rendeztek, a véglegesítéshez már csak a szerződés aláírása szükséges.

A tervek szerint Mourinho kétéves megállapodást köt korábbi klubjával.

A portugál szakember 2010 és 2013 között már irányította a királyi gárdát: ez idő alatt 178 mérkőzésen ült a csapat kispadján, mérkőzésenként átlagosan 2,30 pontot gyűjtve. Irányításával a madridi együttes egy bajnoki címet, egy Király-kupát és egy spanyol Szuperkupát nyert. Mourinho a szezon végén távozó Álvaro Arbeloa helyét veheti át a kispadon. Elsődleges feladata várhatóan az lesz, hogy két év után ismét trófeához segítse a Real Madridot, ehhez azonban rendeznie kell az öltözőn belüli viszonyokat is, amelyeket az elmúlt időszak konfliktusai és incidensei feszültté tettek.