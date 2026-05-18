Magyar Péter brutális bosszúja - külföldön már erről cikkeznek

Szerző: mandiner.hu, Gondola

2026. május 18. 07:37

Magyar Péter egyre vitathatóbb módon áll bosszút Magyarország korábbi kormányán – olvasható a wpolityce.pl oldalán.

A cikkben többek között elidézik az új miniszterelnök egyik legújabb intézkedését: nevezetesen hogy úgy döntött, visszavonja a Nobel-díjas Krausz Ferenchez köthető Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványnak nyújtott támogatást. A lap felidézi Krausz korszakalkotó, tudományos munkásságát, az alapítvány tevékenységét és a számokat is: azt, hogy a 2026 februárjában aláírt szerződés 261,7 milliárd forintról szólt, mely összeget 2031-ig fordították volna tudományos kutatások finanszírozására és tehetséges fiatalok ösztöndíjaira.

Az ügy heves kritikát váltott ki az ellenzék részéről, amely 'politikai bosszúról' és a magyar tudomány veszélyeztetéséről beszél. Krausz alapítványa nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelenti, hogy kész a párbeszédre a kormánnyal” – írják.

Mintha Tusk Lengyelországát látnánk

A lengyel hírportál felidézi: Magyar nem csak a neves fizikus alapítványával kötött szerződés felbontását rendelte el, hanem az alapítványhoz került mintegy 22 milliárd forint visszatérítését is követeli.

„Nehéz nem felfedezni az új magyar miniszterelnök intézkedéseiben azokat a mechanizmusokat, amelyeket Lengyelországban 2023 decembere után ismerhettünk meg.

Jelenleg úgy tűnik, az új kabinet fő célja az előző kormányzat elleni brutális bosszú, illetve az elődök eredményeinek aláásása” - fogalmaz a lap.