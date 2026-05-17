Labdarúgó NB II - A Vasas a bajnok

Szerző: MTI

2026. május 17. 22:35

A Vasas 2-1-re legyőzte a vendég Ajkát a labdarúgó Merkantil Liga vasárnapi zárófordulójában, ezzel bajnokként jutott fel az élvonalba.

Az angyalföldiek kétpontos előnnyel kezdték meg a zárókört, melyben a második Budapest Honvéd a BVSC vendége volt.

A Vasas az első félidőben Horváth Gábor góljával szerzett vetést, majd a második játékrész elején Horváth ismét betalált, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a meccset,

melyen a vendégek szépíteni tudtak, de egyenélíteni már nem.

A párhuzamosan zajló BVSC-Honvéd találkozón a már szintén feljutott kispestiek szereztek vezetést, de a házigazda még a szünet előtt fordított, majd a fordulás után fölényessé tette sikerét.

Merkantil Bank Liga NB II, 30. (utolsó) forduló:

Videoton FC Fehérvár-Budafoki MTE 1-3 (1-1)

gól: Bedi (12.), illetve Németh M. (10.), Vasvári (68., 80., a második tizenegyesből)

HR-Rent Kozármisleny - Karcagi SC 2-1 (0-1)

g.: Babinszky (51.), Zsóri (69.), illetve Fekete (10.)

Mezőkövesd Zsóry FC-Békéscsaba 1912 Előre 0-1 (0-0)

g.: Papp (55.)

Soroksár SC-Kecskeméti TE 3-0 (1-0)

g.: Bagi (19., 55.), Lakatos (50.)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Aqvital FC Csákvár 0-1 (0-0)

g.: Bányai (88., 11-esből)

Tiszakécskei LC-Szentlőrinc 1-2 (0-2)

g.: Lucas (57.), ill. Mascoe (10., 15.)

korábban:

Vasas FC-FC Ajka 2-1 (1-0)

gól: Horváth R. (32., 55.), illetve Cipf (72.)

BVSC-Zugló - Budapest Honvéd FC 4-1 (2-1)

gól: Törőcsik (31.), Vérten (33.), Dénes A. (48., 86.), illetve Csontos (12., büntetőből)

Végeredmény:

H Csapat M GY D V LG KG P

1. Vasas FC 30 20 4 6 59-26 64 2. Budapest Honvéd FC 30 18 5 7 49-26 59

3. Kecskeméti TE 30 16 3 11 49-39 51

4. HR-Rent Kozármisleny 30 13 9 8 38-40 48

5. Mezőkövesd Zsóry FC 30 13 7 10 37-34 46

6. Aqvital FC Csákvár 30 12 10 8 43-37 46

7. BVSC-Zugló 30 12 5 13 36-30 41

8. Videoton FC Fehérvár 30 10 9 11 37-33 39

9. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 30 9 9 12 29-34 36

10. Tiszakécskei LC 30 10 9 11 37-44 35

11. Karcagi SC 30 9 8 13 29-41 35

12. FC Ajka 30 10 3 17 23-40 33

13. Soroksár SC 30 8 9 13 41-45 33

14. Szentlőrinc 30 7 12 11 35-42 33

15. Budafoki MTE 30 7 8 15 33-49 29

16. Békéscsaba 1912 Előre 30 6 10 14 27-42 28

1-2.: feljutó

15-16.: kieső