Védjük meg a szív dobbanását - naponta 50 magzatot abortálnak Magyarországon

Szerző: CitizenGo, Gondola

2026. május 18. 13:02

Radikális aktivista csoportok nyomást gyakorolnak az újonnan felállt kormányra, hogy helyezze hatályon kívül Magyarország szívhangrendeletét.

A Momentum, a Human Rights Watch és az abortuszpárti lobbi azt szeretné, ha a meg nem született gyermekek sorsa kikerülne a párbeszédből, mintha az anya méltósága nem lenne összeegyeztethető a szíve alatt fejlődő élettel. A 2022-es szívhangrendelet azonban cseppet sem sérti a válsághelyzetben lévő várandósokat. Éppen hogy megadja döntésükhöz a szükséges információt: nem hajlandó elrejteni a gyermek élő valóságát egy súlyos, visszafordíthatatlan elhatározás előtt.

A CitizenGO évekig küzdött azért, hogy az igazságot bemutató rendelet megszülessen, és Magyarország nem engedheti meg magának, hogy elveszítse azt.

Naponta több mint 50 babát abortálnak kórházainkban, és túl sokan néznek szembe félelemmel, nyomással és magánnyal valódi szaksegítség híján.

Az Alaptörvény a fogantatástól védelmet követel a magzati élet számára. A szívhangrendelet csupán összhangba hozza az orvosi gyakorlatot ezzel az elvvel: nem tilt, nem kriminalizál, csak tisztánlátást ad egy élet és halál feletti döntés előtt. A szívhangrendelettel együtt az életpárti mozgalom a helyes irányba mutat: Magyarországon stabilan csökken az abortuszok száma. Ezért az ilyen rendelkezéseket meg kell védeni, nem lebontani.

Mivel az új Egészségügyi Minisztérium új vezetést jelent, a 2022-es rendeletet bármikor visszavonhatják. Az aggódó polgároknak most kell felszólalniuk, egyértelműséget követelve: tartsák meg a szívhangrendeletet, védjék meg a kisbabákat, és bővítsék a válsághelyzetben lévő anyák számára nyújtott támogatást, mert az anya és a gyermek soha nem állítható egymással szembe.

Dr. Hegedűs Zsolt első nagy próbatételével néz szembe. Senki sem adott felhatalmazást olyan politikai radikálisoknak, mint a Momentum Párt, vagy külföldi aktivista csoportoknak arra, hogy Magyarország egészségpolitikáját megírják. Összefogva ezrek tehetik láthatóvá a döntés politikai árát, még mielőtt bármely tervezet az asztalára kerülne.

Ha visszavonnák a szívhangrendeletet, a meg nem születettek eltűnnének az eljárásból.

A klinikák hidegebbé és csendesebbé válnának. A nemzet tovább haladna a demográfiai hanyatlás és az erkölcsi zűrzavar útján. A remény még él, de csak akkor, ha az életpárti magyarok május vége előtt cselekszenek, amíg még alakíthatjuk a korai döntéseket. A CitizenGo arra kéri az olvasókat, hogy írja alá a petíciót, amely arra kéri Dr. Hegedűs Zsoltot, hogy az életet válassza: ne a szívhangrendeletet vonják vissza, hanem erősebb védelem illesse az édesanyjuk méhében fejlődő kisbabákat, és valódi segítséggel a válsághelyzetben lévő várandósokat!