Sulyok Tamás: a jogállamiság nem politikai értékelés függvénye
A jogállamiság nem politikai értékelés függvénye, hanem a matematikához hasonlatosan
objektív ténykérdés, a törvények uralmát jelenti
- közölte a köztársasági elnök szerdai Facebook-bejegyzésében.
Sulyok Tamás az Országos Bírói Tanács Bíróságok napja alkalmából rendezett ünnepségén elmondott beszédéből idézve arról írt,
ez a nap "jogrendünk alapértékeinek az ünnepe",
hiszen "az igazságszolgáltatás intézményi tiszteletéről és a bírák megbecsüléséről szól".
Úgy vélte, mindez rámutat arra az eszmeiségre is, amelyet a független bíróságok nélkül nem lehet elképzelni: a jogállamiság működtetésére.
A jogállamiság "nem politikai értékelés függvénye, hanem a matematikához hasonlatosan objektív ténykérdés, a törvények uralmát jelenti , (…), egy működő rendszer, amely
magában hordozza a jog tiszteletét és az állam rendjéről alkotott felfogást,
ami a polgári Magyarország megszületése óta viszonyítási pont" - fogalmazott.
Címkép: Államelnökünk Erdélyben - facebook