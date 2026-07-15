Sulyok Tamás: a jogállamiság nem politikai értékelés függvénye

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 15. 19:05

A jogállamiságot nem döntheti romba semmilyen önkény. Meg kell védenünk a társadalom érdekében a jog uralmát az uralkodási vágytól.

A jogállamiság nem politikai értékelés függvénye, hanem a matematikához hasonlatosan

objektív ténykérdés, a törvények uralmát jelenti

- közölte a köztársasági elnök szerdai Facebook-bejegyzésében.

Sulyok Tamás az Országos Bírói Tanács Bíróságok napja alkalmából rendezett ünnepségén elmondott beszédéből idézve arról írt,

ez a nap "jogrendünk alapértékeinek az ünnepe",

hiszen "az igazságszolgáltatás intézményi tiszteletéről és a bírák megbecsüléséről szól".



Úgy vélte, mindez rámutat arra az eszmeiségre is, amelyet a független bíróságok nélkül nem lehet elképzelni: a jogállamiság működtetésére.

A jogállamiság "nem politikai értékelés függvénye, hanem a matematikához hasonlatosan objektív ténykérdés, a törvények uralmát jelenti , (…), egy működő rendszer, amely

magában hordozza a jog tiszteletét és az állam rendjéről alkotott felfogást,

ami a polgári Magyarország megszületése óta viszonyítási pont" - fogalmazott.

Címkép: Államelnökünk Erdélyben - facebook