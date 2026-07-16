Bizonytalan jövő lebeg a Pannon Filharmonikusok zenekar előtt

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2026. július 16. 20:06



Sikeres évadot zárt a pécsi Pannon Filharmonikusok Zenekar (PFZ), azonban a folytatás bizonytalanná vált - közölte az együttes csütörtökön az MTI-vel.

A több mint két évszazada Lickl György zeneszerző által alapított, jelenleg a pécsi Kodály Központ rezidens zenekarának számító együttes közleményében felidézték: az elmúlt évadban több mint száz nagyzenekari és kamarakoncertet adtak Magyarországon és külföldön, ezeken pedig csaknem százezer nézőhöz juttatták el a komolyzene élményét.

Az évad során a klasszikus repertoár mellett ritkán hallható művek is helyet kaptak a koncertprogramban, Kesselyák Gergely vezető karmester kezdeményezésére pedig ismét reflektorfénybe kerültek a 20–21. század kevésbé ismert alkotói. A neves operadirigens vezényletével 2025. októberében nemzetközi szereplőgárdával és a Nemzeti Énekkar közreműködésével két teltházas, félig szcenizált Aida-operaelőadást is tartott a zenekar a Kodály Központban.

Az évad vendégei között a hazai zenei élet meghatározó együttesei és művészei mellett számos nemzetközi szólista és karmester is szerepelt. Míg az együttes négy állandó játszóhelyen rendezett koncerteket, így a pécsi Kodály Központban, a fővárosi Müpában, a nemzetközi bérletes sorozatok rendszeres vendége a bécsi Musikvereinban és az eszéki Franjo Krežma Koncertteremben, de a PFZ képviseli Magyarországot a tizenkét ország összefogásával megvalósuló Europasinfonie-projektben is.

A PFZ társadalmi szerepvállalásként közösségi finanszírozásból folytatta a Hangszerszelídítő programot zeneiskolások számára, illetve a társulat ismét részt vett a Lázár Ervin Programban, folytatódott a rászorulók részére nyitott sok éves Még1Esély! koncertsorozat, valamint a zenekar részt vett a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karával közösen létrehozott pontPÉCS Nemzetközi Művészeti Fesztivál elindításában is.

Kiemelték ugyanakkor a közleményben, hogy "az évad végére olyan finanszírozási helyzet alakult ki, amely már a következő évad működését is veszélyezteti", a súlyos helyzetre pedig figyelemfelhívás is történt az évad végén: a zenekar a Prokofjev balettzenéjére épített Rómeó és Júlia előadását balett nélkül, a zenekari árokból adta elő.

Ezzel az együttes jelezni kívánta, hogy "a jelenlegi finanszírozási helyzetben szeptembertől már a művészek bérének biztosítása is kérdésessé válhat" és "amennyiben nem sikerül rendezni a működés feltételeit, előállhat az a helyzet, hogy a Kodály Központ és a Müpa közönségét üres színpad fogadja" - írták.

"A zenekar szakmai eredményei azt bizonyítják, hogy a társulat hosszú távon is értéket teremt", de fenntartásához "kiszámítható, stabil hátteret adó és együttműködő állami és önkormányzati elkötelezettségre van szükség, amely biztosítja a magas színvonalú művészeti munka és a nemzetközi szinten is elismert együttes jövőjét" - hívták fel a figyelmet az együttes közleményében.