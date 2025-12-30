Schiffer András: A Tisza egy piramisjáték, Magyar Péter egy digitális blöff

Szerző: Gondola

2025. december 30. 09:05

Schiffer András szerint a Tisza Párt nem valódi politikai alternatíva, hanem egy „politikai piramisjáték”, amelynek nincs kidolgozott programja vagy kormányzati ajánlata – ezt az ismert ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, pártelnök a közmédia "Kell még valamit mondanom, Ildikó?" című podcastjában nyilatkozta, ahol Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett.

Úgy látja, hogy Magyar Péter stratégiája lényegében blöffök sorozata: előbb választást akar nyerni, és csak utána foglalkozna a tartalommal, ami Schiffer szerint rendkívül kockázatos és felelőtlen.

A Tisza sikerét Schiffer elsősorban digitális hype-nak és virtuális hangulatkeltésnek tulajdonítja.

Magyar Pétert „NER-szökevénynek” nevezi, aki politikai múlt nélkül, pusztán az Orbán-ellenes érzelmekre építve tudott rendkívüli online támogatást szerezni.

Szerinte a politikai előélet hiánya egyszerre tűnik előnynek és súlyos hátránynak: míg kommunikációsan „tiszta lap”, addig a kormányzóképesség szempontjából teljes bizonytalanságot („fekete lyukat”) jelent.

Schiffer élesen bírálja azt is, hogy a független sajtó szerinte nem kéri számon Magyar Péteren a konkrét terveket és teljesítményt. Úgy véli, ha valaki már ellenzékben is blöfföl, abból nem lehet megbízható kormányzásra következtetni.

Történeti összevetésben Schiffer hangsúlyozza: Orbán Viktornak van egy erős politikai eredettörténete (1989, Nagy Imre újratemetése), míg Magyar Péteré szerinte morálisan és politikailag vállalhatatlan.

A kormányoldalról szólva Schiffer elismeri, hogy a jelenlegi ciklus 2010 óta a leggyengébb, nincs pozitív, „visszautasíthatatlan” ajánlata a Fidesznek. Ugyanakkor a kormánypárt továbbra is erős a „ha nem mi, akkor rosszabb lesz” negatív narratívában, és egy esetleges nemzetközi békefolyamat (pl. amerikai–orosz csúcstalálkozó Budapesten) tovább javíthatná Orbán Viktor esélyeit.

Végül Schiffer a Tisza politikai stílusát is problémásnak tartja: szerinte a párt radikalizálódott, „mindent eltörölni, ami Fidesz” logikát követ, és hívei agresszíven támadják a kritikusokat. Ez szerinte elidegeníti a bizonytalan és korábbi kormánypárti szavazókat, akik nélkül kormányváltás nem lehetséges.