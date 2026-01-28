Magyar Péter már perrel fenyegeti a Tiszából kiugrott egyházügyi vezetőt, aki mindent elmondott
Szerző: Gondola
2026. január 28. 13:05
Csercsa Balázs, a Tisza Párt volt egyházügyi szakpolitikai vezetője nyilvánosan indokolta meg távozását a pártból, amelyet hosszú belső vívódás és csalódás előzött meg – írta meg az Index.
Az Index beszámolójából kiderül, hogy Csercsa kezdetektől támogatta Magyar Pétert és a Tisza közösségét, mert azt valódi rendszerváltást ígérő, alulról szerveződő mozgalomnak látta, amely igazságosabb társadalmat és nyitott közéletet kíván létrehozni. Önkéntes munkája később szakpolitikai feladatokká bővült,
ő dolgozta ki a párt egyházügyi programját, és számos háttéranyag, állásfoglalás elkészítésében is részt vett.
Kilépésének oka azonban az volt, hogy a párt belső működése és tényleges irányvonala egyre inkább eltért a nyilvánosan kommunikált értékektől. Csercsa Balázs különbséget tett a „Tisza közössége” és a „Tisza Párt” között: míg előbbit őszinte, elkötelezett emberek közösségének tartja, addig
a pártot egy szűk, zárt elit irányítja, amely szerinte saját érdekeit követi, és kihasználja az önkéntesek lelkesedését.
Állítása szerint a pártban sok ígéret nem teljesült, az alulról szerveződés helyett központosított, utasításalapú működés alakult ki, és a kritikákra rendszerint nem érkezett válasz.
Élesen bírálta Magyar Péter vezetési stílusát is, akit személyes tapasztalatai alapján autokratikusnak, lekezelőnek és agresszívnek nevezett.
Megállapítja, hogy a párton belül egyetlen vélemény elfogadott, és a döntések – például a jelöltállítás – gyakran előre eldőlnek, a demokratikus eljárás csak látszat. Beszámolt arról is, hogy több jelöltet és munkatársat méltatlan helyzetbe hoztak a kiválasztási folyamat során.
Csercsa Balázs szerint a párt programalkotásában is komoly ellentmondás van a kifelé kommunikált üzenetek és a belső szándékok között.
Saját területén, az egyházpolitikában azt tapasztalta, hogy miközben nyilvánosan az ő elképzeléseit használják, a belső irányvonal ettől eltér. Hasonló eltéréseket látott az oktatás, az esélyegyenlőség, a gazdaságpolitika, valamint az EU-hoz és az Európai Néppárthoz való viszony kérdésében is.
A gazdasági program kapcsán megemlítette, hogy a vitatott dokumentum szerinte inkább egy Brüsszel felé szánt konvergenciaprogram volt, miközben a választóknak más tartalmú üzeneteket közvetítenek.
Csercsa Balázs tehát azért hagyta el a Tisza Pártot, mert úgy érezte, erkölcsi és szakmai elvei nem egyeztethetők össze a párt belső működésével, vezetési stílusával és valódi politikai szándékaival. Távozását értelmiségi, erkölcsi és világnézeti felelősségével indokolta, miközben hangsúlyozta: a Tisza közösségének tagjai iránt továbbra is tisztelettel és együttérzéssel viseltetik.
Magyar Péter azóta már szokásához híven közösségi oldalán gyalázza az Indexet és Csercsát, illetve perrel fenyegetőzik. Business as usual – mondaná az angol: mi mást várnánk egy ideggyenge, hipokrita, kórosan hazudozó politikustól?